पिता ने नाबालिग बेटी की धारदार हथियार से की हत्या, फिर हुआ फरार
राजसमंद में एक पिता ने अपनी ही बेटी की हत्या कर दी.
Published : December 22, 2025 at 11:48 AM IST|
Updated : December 22, 2025 at 12:04 PM IST
राजसमंद : जिले के खमनोर थाना क्षेत्र के नेड़च में रविवार रात एक पिता ने अपनी ही बेटी की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी. इसके बाद आरोपी फरार हो गया. वारदात का पता चलते ही पुलिस सूचना पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया. इसके बाद आरोपी पिता को उदयपुर के टीडी क्षेत्र के जंगलों से पकड़ लिया गया.
राजसमंद के अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक महेंद्र पारीक ने बताया कि नेड़च के मेघवाल बस्ती निवासी जशोदा (14) पुत्री नारायणलाल मेघवाल की धारदार हथियार से पिता नारायणलाल मेघवाल पुत्र घीसा मेघवाल ने हत्या कर दी. आरोपी को थानाधिकारी नरेन्द्रसिंह भाटी ने देर रात उदयपुर के टीडी क्षेत्र जंगलों से पकड़ लिया. आरोपी से हत्या के कारणों को लेकर पूछताछ की जा रही है. मृतक जशोदा कक्षा 9वीं की छात्रा होकर राउमावि नेड़च में अध्ययनरत थी. घटना के समय घर में मौजूद लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले ही आरोपी फरार हो चुका था. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में रखवाया.
पिछले दो साल से पिता के साथ रह रही थी बेटी : जशोदा पिछले दो साल से पारिवारिक विवाद के चलते पिता के साथ रह रही थी. आरोपी नारायणलाल की पत्नी लंबे समय से पीहर में रह रही है. पारिवारिक विवाद के चलते पति-पत्नी के बीच अनबन के कारण परिवार में बिखराव है. आरोपी नारायणलाल ने अपने 6-7 साल के पुत्र को दूध लेने के बहाने बाजार भेजकर पीछे से बेटी की हत्या कर दी. पुत्र दूध लेकर घर पहुंचा तो चारों तरफ खून देखकर सन्न रह गया. इसके बाद गांव वालों को बताया.
गांव में सनसनी, पुलिस तैनात : खमनोर थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह भाटी ने बताया कि किशोरी की हत्या को लेकर सभी पहलुओं पर गहन जांच जारी है. आरोपी के चरित्र से लेकर सभी पहलुओं पर तहकीकात की जा रही है. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी आधार पर पुलिस की कार्रवाई आगे बढ़ेगी. फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार करने और शव के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है.