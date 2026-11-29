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रांची के सोनाहातू जंगल में जंगली हाथी का हमला, घर लौट रहे तमाड़ के व्यक्ति की मौत, दहशत में ग्रामीण

प्रतीकात्मक तस्वीर. ( ETV BHARAT )

रांची: रांची जिले के सोनाहातू थाना क्षेत्र में जंगली हाथी के हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई. मृतक की पहचान तमाड़ के सुमानडांढी निवासी राजेंद्र सिंह मुंडा के रूप में हुई है. घटना रविवार सुबह नरसिंह लोवाडीह और सुमानडांढी के बीच हेसाडीह जंगल में हुई. राजेंद्र सिंह मुंडा किसी काम से नरसिंह लोवाडीह आए थे. सुबह वह पगडंडी के रास्ते पैदल अपने घर लौट रहे थे, तभी जंगल में अचानक उनका सामना एक जंगली हाथी से हो गया. हाथी के हमले में उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

घर लौटने के दौरान हाथी से हुआ सामना