रांची के सोनाहातू जंगल में जंगली हाथी का हमला, घर लौट रहे तमाड़ के व्यक्ति की मौत, दहशत में ग्रामीण
रांची के सोनाहातू जंगल में जंगली हाथी के हमले में एक ग्रामीण की मौत हो गई है.
Published : November 29, 2026 at 8:51 PM IST
रांची: रांची जिले के सोनाहातू थाना क्षेत्र में जंगली हाथी के हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई. मृतक की पहचान तमाड़ के सुमानडांढी निवासी राजेंद्र सिंह मुंडा के रूप में हुई है. घटना रविवार सुबह नरसिंह लोवाडीह और सुमानडांढी के बीच हेसाडीह जंगल में हुई. राजेंद्र सिंह मुंडा किसी काम से नरसिंह लोवाडीह आए थे. सुबह वह पगडंडी के रास्ते पैदल अपने घर लौट रहे थे, तभी जंगल में अचानक उनका सामना एक जंगली हाथी से हो गया. हाथी के हमले में उनकी मौके पर ही मौत हो गई.
घर लौटने के दौरान हाथी से हुआ सामना
स्थानीय लोगों के मुताबिक, हाथी को सामने देखकर राजेंद्र सिंह मुंडा ने जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की. बताया जा रहा है कि वह करीब 200 मीटर तक भागे, लेकिन हाथी ने उनका पीछा किया और उन पर हमला कर दिया. इस हमले में उनकी जान चली गई. घटना के बाद आसपास के ग्रामीणों में भय का माहौल है.
परिजनों को मिली तत्काल सहायता
घटना की सूचना मिलने के बाद सोनाहातू पुलिस और तमाड़ वन प्रमंडल के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे. वन विभाग की ओर से मृतक के परिजनों को मौके पर ही तत्काल सहायता राशि के रूप में 50 हजार रुपये दिए गए. वहीं, सोनाहातू पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर आवश्यक प्रक्रिया शुरू की. पुलिस ने बताया कि सोमवार को शव पोस्टमार्टम के लिए रांची स्थित रिम्स भेजा जाएगा.
प्रभारी फॉरेस्टर अजय सिंह ने दी जानकारी
इस संबंध में प्रभारी फॉरेस्टर अजय सिंह ने बताया कि राजेंद्र सिंह मुंडा नरसिंह लोवाडीह से अपने घर सुमानडांढी लौट रहे थे. इसी दौरान रास्ते में पड़ने वाले जंगल में उनका सामना हाथी से हो गया. हाथी ने उन पर हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मृतक के परिजनों को तत्काल सहायता राशि के रूप में 50 हजार रुपये उपलब्ध कराए. उन्होंने बताया कि आगे की कानूनी प्रक्रिया और आवश्यक कागजी कार्रवाई जल्द पूरी की जाएगी. साथ ही सरकारी प्रावधानों के तहत पीड़ित परिवार को मिलने वाले अन्य लाभ दिलाने का भी प्रयास किया जाएगा.
इस घटना के बाद क्षेत्र के ग्रामीणों में भय का माहौल है. जंगल से सटे इलाकों में जंगली हाथियों की आवाजाही और हमलों की आशंका को लेकर लोगों की चिंता बढ़ गई है. ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में हाथियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखने और लोगों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है.
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