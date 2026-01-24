ETV Bharat / state

आगरा के गेस्ट हाउस में शराब पार्टी में फायरिंग; हत्यारोपी की गोली मारकर हत्या

आगरा: ट्रांस यमुना थाना क्षेत्र के जलेसर रोड स्थित एसएन स्टे हाउस में शुक्रवार रात गैंगवार में अंधाधुंध फायरिंग से खलबली मच गई. शराब पार्टी में विवाद होने पर एक गुट ने दूसरे गुट पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं. इसमें राज चौहान नामक हत्यारोपी की मौत हो गई.

डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि हत्या का मुकदमा दर्ज करके हमलावरों की तलाश की जा रही है. छानबीन में पता चला कि राज चौहान का यादव गैंग के गुर्गों से मनमुटाव चल रहा था. हत्या किसने की? इसकी छानबीन की जा रही है. देर रात तक पुलिस हमलावरों की तलाश में दबिश दे रही थी.

हत्यारोपी था मृतक: डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि घटना शुक्रवार रात करीब 10:30 बजे की है. पुलिस को सूचना मिली कि एसएन स्टे हाउस में फायरिंग हुई है. डीसीपी खुद फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस को गैलरी में एक युवक गंभीर रूप से घायल पड़ा मिला.

पुलिस को गैलरी में ही कारतूस के खोखे भी मिले. इसके बाद पुलिस घायल युवक को अस्पताल लेकर पहुंची, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक की पहचान राज चौहान निवासी गांव बेदई, सादाबाद, जिला हाथरस के तौर पर हुई है.

मृतक राज चौहान भी रंगबाज था. वह हत्या के आरोप में जेल गया था. 2 दिसंबर 2025 को वह जिला जेल से बाहर आया तो उसने हाइवे पर जूलूस निकाला था. इस पर न्यू आगरा थाना पुलिस ने राज चौहान और अन्य के खिलाफ शांति भंग की धारा में कार्रवाई भी की थी.