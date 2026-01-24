ETV Bharat / state

आगरा के गेस्ट हाउस में शराब पार्टी में फायरिंग; हत्यारोपी की गोली मारकर हत्या

डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि घटना शुक्रवार रात करीब 10:30 बजे की है. एसएन स्टे हाउस में फायरिंग की सूचना मिली.

आगरा के गेस्ट हाउस में शराब पार्टी में फायरिंग.
ETV Bharat Uttar Pradesh Team

January 24, 2026

January 24, 2026

आगरा: ट्रांस यमुना थाना क्षेत्र के जलेसर रोड स्थित एसएन स्टे हाउस में शुक्रवार रात गैंगवार में अंधाधुंध फायरिंग से खलबली मच गई. शराब पार्टी में विवाद होने पर एक गुट ने दूसरे गुट पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं. इसमें राज चौहान नामक हत्यारोपी की मौत हो गई.

डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि हत्या का मुकदमा दर्ज करके हमलावरों की तलाश की जा रही है. छानबीन में पता चला कि राज चौहान का यादव गैंग के गुर्गों से मनमुटाव चल रहा था. हत्या किसने की? इसकी छानबीन की जा रही है. देर रात तक पुलिस हमलावरों की तलाश में दबिश दे रही थी.

हत्यारोपी था मृतक: डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि घटना शुक्रवार रात करीब 10:30 बजे की है. पुलिस को सूचना मिली कि एसएन स्टे हाउस में फायरिंग हुई है. डीसीपी खुद फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस को गैलरी में एक युवक गंभीर रूप से घायल पड़ा मिला.

पुलिस को गैलरी में ही कारतूस के खोखे भी मिले. इसके बाद पुलिस घायल युवक को अस्पताल लेकर पहुंची, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक की पहचान राज चौहान निवासी गांव बेदई, सादाबाद, जिला हाथरस के तौर पर हुई है.

मृतक राज चौहान भी रंगबाज था. वह हत्या के आरोप में जेल गया था. 2 दिसंबर 2025 को वह जिला जेल से बाहर आया तो उसने हाइवे पर जूलूस निकाला था. इस पर न्यू आगरा थाना पुलिस ने राज चौहान और अन्य के खिलाफ शांति भंग की धारा में कार्रवाई भी की थी.

दारू पार्टी में विवाद और फायरिंग: डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि हत्याकांड की प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि एसएन होम स्टे के कमरे में दारू पार्टी चल रही थी. दारू पार्टी में कौन-कौन शामिल थे? इसका पता किया जा रहा है.

पार्टी के दौरान ही विवाद होने पर फायरिंग हुई. राज चौहान अपनी जान बचाने के लिए गैलरी की तरफ भागा और हमलावरों ने उस पर गोलियां बरसाईं. सीसीटीवी कैमरे के फुटेज निकाले जा रहे हैं. पुलिस गैंगवार में यह हत्या मानकर चल रही है.

ट्रांस यमुना में किराए पर रहता था: पुलिस की छानबीन में पता चला कि राज चौहान ट्रांस यमुना इलाके में किराए पर रहता था. उसकी हत्या में कम से कम 6 युवक शामिल हैं. हत्या और फायरिंग के बाद हमलावर हाथों में हथियार लेकर भागे.

पुलिस की छानबीन में यह भी सामने आया है कि जेल से बाहर आने पर रंगबाज राज चौहान की रंगबाजी बढ़ गई थी. वह और उसके गुर्गे किसी भी मामले में अपनी टांग अड़ा देते थे.

