मां को शराब के नशे में गाली दी तो छोटे भाई को उतारा मौत के घाट, हत्यारोपी परिवार सहित फरार

एएसपी दक्षिणी दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया, एक शख्स अपने छोटे भाई की हत्या कर दी और इसके बाद वह फरार हो गया.

सीतापुर: हरगांव थानाक्षेत्र में एक शख्स ने अपने छोटे भाई को बांके से इसलिए मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि वो अपनी मां को शराब के नशे में गाली दे रहा था. बड़े भाई ने उसका विरोध किया, पर छोटा भाई नहीं माना. इसके बाद बड़े भाई ने पहले उसे मां के सामने ही पीटा, फिर उसकी हत्या कर दी.

मां के सामने की छोटे भाई की हत्या: एएसपी दक्षिणी दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि सीतापुर के हरगांव थाना क्षेत्र में यह मामला सामने आया है. परसेहरा शरीफपुर गांव में घरेलू विवाद ने खूनी रूप ले लिया. यहां बड़े भाई ने अपने सगे छोटे भाई को अपने बेटे के साथ मिलकर बांके से वार करके मौत के घाट उतार दिया. छोटा भाई नशे की हालत में अपनी मां के साथ गाली गलौज कर रहा था. हत्या के बाद आरोपी परिवार के साथ फरार हो गया.

धारदार हथियार से उतारा मौत के घाट: एएसपी दक्षिणी दुर्गेश कुमार सिंह ने कहा कि मनोज कुमार शराब का आदी था. शराब के नशे में वह अक्सर घर में गाली-गलौज और मारपीट करता था. सोमवार शाम भी वह नशे की हालत में मां श्यामकली से गाली-गलौज कर रहा था, जिसका विरोध बड़े भाई गुड्डू उर्फ प्रमोद कुमार ने किया. इसी दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर गुड्डू ने अपने बेटे उपेंद्र के साथ मिलकर मनोज के गले पर धारदार हथियार से हमला कर दिया.

तीन महीने पहले जेल से छूटकर आया था मनोज: एएसपी दक्षिणी ने बताया कि वार के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पिता-पुत्र मौके से फरार हो गए. वारदात के वक्त मां श्यामकली वहां मौजूद थीं, जिनके सामने बेटे मनोज की हत्या कर दी गई. मनोज कुमार दुराचार के एक मामले में करीब तीन माह पहले ही जेल से छूटकर आया था. कुछ दिन पहले उसने शराब के नशे में मां पर भी बांके से हमला किया था, जिसमें वह किसी तरह बच गई थीं.

मनोज से तंग आ चुका है पूरा परिवार: गांव के लोगों ने बताया कि मनोज के व्यवहार से परिवार लंबे समय से परेशान चल रहा था. हत्या की सूचना मिलने पर अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दुर्गेश सिंह और क्षेत्राधिकारी सदर नेहा त्रिपाठी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं. जल्द आरोपी गिरफ्तार किये जाएंगे.

