मिर्जापुर में शराब के नशे में विवाद, तलवार से हमलाकर युवक को मार डाला

मिर्जापुर: कोतवाली क्षेत्र के पक्का पोखरा मोहल्ले में पुरानी रंजिश को लेकर नशे में धुत एक युवक ने दूसरे युवक को तलवार से हमला कर घायल कर दिया. इसके बाद चीखपुकार सुनकर मोहल्ले वाले वहां जुट गए और आरोपी युवक को पीट-पीट कर लहूलुहान कर दिया. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया. दूसरे युवक की हालत गम्भीर देखते हुए वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया है.

जानकारी के अनुसार, मृतक पंचदेव चौहान का रमेश धैकार से पुरानी रंजिश चल रहा था, जिसको लेकर बुधवार की रात शराब के नशे में रमेश ने तलवार से पंचदेव पर हमला कर घायल कर दिया, जिससे चीखपुकार सुनकर मोहल्ले वाले जुट गए. इसके बाद रमेश को मौका पाकर जमकर पीट दिया. इससे रमेश पूरी तरह घायल हो गया है. घटना की जानकारी मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक सिटी नितेश कुमार, सीओ सिटी विवेक जावला फरोंसिक टीम और पुलिस बल के साथ मौके पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए परिजनों से जानकारी ली.

अपर पुलिस अधीक्षक सिटी नितेश कुमार ने बताया कि शराब पीने के दौरान दो लोगों में विवाद हो गया, जिसमें एक व्यक्ति ने दूसरे को तलवार से हमला कर दिया. घाटना में युवक पर गर्दन पर चोट आने से एक की मौत हो गई. हमला करने वाला भी मारपीट में घायल हुआ है, जिसे उपचार के लिए जिल अस्पताल लाया गया. जहां उसकी हालत गंभीर होने पर ट्रामा सेंटर वाराणसी रेफर किया गया है. घटना की जांच की जा रही हैं.