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जमीन मापी के डर से हत्या, पहले पिलाया गांजा फिर टांगी से कर दिया वार, आरोपी गिरफ्तार

पलामू: जिले में जमीन मापी के डर से एक व्यक्ति ने अपने दोस्त की हत्या कर दी. व्यक्ति ने पहले अपने मित्र को गांजा पिलाया, बाद में उसकी टांगी से काट कर हत्या कर दी. यह घटना पलामू जिले के पिपराटांड़ थाना क्षेत्र के करमा गांव की है.

29 अप्रैल को करमा गांव के राजमनी पाठक की हत्या कर दी गई थी. शुरुआत में यह बात सामने आई थी कि राजमनी पाठक की गोली मार कर हत्या की गई है, बाद में पुलिस की जांच में यह बात सामने आई कि गोली मार कर नहीं बल्कि टांगी से काट कर उनकी हत्या की गई है.

जानकारी देते एसपी (Etv Bharat)

पूरे मामले में राजमनी पाठक की पत्नी ने नामजद एफआईआर दर्ज करायी थी. जिसके बाद अनुसंधान में पुलिस को चौंकाने वाली जानकारी मिली. पुलिस ने सबसे पहले नामजद आरोपी बीरेंद्र कुमार सिंह को हिरासत में लिया. बीरेंद्र कुमार सिंह राजमनी पाठक के मित्र भी हैं.

पूछताछ में पता चला कि राजमनी पाठक एक जमीन के प्लाट की मापी कराना चाहते थे, घटना से एक दिन पहले जमीन की मापी की कोशिश भी की गई थी, लेकिन मापी नहीं हुई. बीरेंद्र कुमार सिंह को डर था कि जमीन की मापी होने के बाद उसकी भी जमीन जा सकती है और राजमनी पाठक की जमीन निकल सकती है. इसी डर से बीरेंद्र ने राजमनी पाठक को घटना के दिन घर से बाहर बुलाया. पहले उसने राजमनी को गांजा पिलाया और बाद में टांगी से काटकर हत्या कर डाली.