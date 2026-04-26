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तीन कट्ठा जमीन के लिए ले ली भाई की जान, गड़ासे से ताबड़तोड़ हमले में पत्नी और बेटा जख्मी

बक्सर: बिहार के बक्सर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां महज तीन कट्ठा जमीन के विवाद ने खूनी रूप ले लिया. इस विवाद में छोटे भाई ने अपने ही बड़े भाई की गड़ासे से हत्या कर दी, जबकि बीच-बचाव करने पहुंचे मृतक की पत्नी और बेटा भी गंभीर रूप से घायल हो गए. मृतक की पहचान मुरार थाना क्षेत्र के बंजरिया गांव के 50 वर्षीय अक्षयबर यादव के रूप में हुई है, जो पेशे से किसान थे. वहीं आरोपी कृष्णा यादव (35 वर्ष) को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया है.

जमीन विवाद में हत्या: जानकारी के अनुसार दोनों भाइयों के बीच जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था, जो रविवार सुबह अचानक हिंसक हो उठा। घटना के समय मृतक की पत्नी मीना देवी घर के आंगन में चूल्हा साफ कर रही थीं. इसी दौरान आरोपी कृष्णा यादव वहां पहुंचे और चूल्हा तोड़ते हुए गाली-गलौज करने लगे. उसका आरोप था कि चूल्हा उसके हिस्से की जमीन पर बना है. शोर सुनकर अक्षयबर यादव मौके पर पहुंचे और अपने भाई को समझाने की कोशिश की लेकिन बात बढ़ती चली गई.

भाई ने भाई की हत्या की: देखते ही देखते विवाद इतना उग्र हो गया कि कृष्णा यादव ने पास में रखे गड़ासे से अपने भाई पर हमला कर दिया. अक्षयबर यादव ने खुद को बचाने की कोशिश की लेकिन आरोपी ने लगातार कई वार किए, जिससे उनके दोनों हाथ बुरी तरह जख्मी हो गए और अत्यधिक खून बहने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

पत्नी और बेटे भी घायल: अपने पति को बचाने पहुंची मीना देवी और बेटा विकास कुमार (18 वर्ष) भी आरोपी के गुस्से का शिकार बन गए. दोनों पर भी गड़ासे से हमला किया गया, जिसमें मीना देवी के हाथ और विकास के गर्दन के पास गंभीर चोटें आई हैं. स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को पहले चौगाई और फिर बक्सर सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने अक्षयबर यादव को मृत घोषित कर दिया, जबकि मां-बेटे का इलाज जारी है.