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थाने के हाजत में एक व्यक्ति ने की आत्महत्या, पत्नी की शिकायत के बाद पुलिस ने लिया था हिरासत में

कोडरमा: जिले के जयनगर थाने के हाजत में एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली. उस पर शराब के नशे में अपनी पत्नी के साथ मारपीट करने का आरोप था. पत्नी की लिखित शिकायत के बाद जयनगर पुलिस ने उसे हिरासत में लिया था. मृतक की पहचान परसाबाद के कटिया गांव के रहने वाले विजय यादव के रूप में हुई है.

मुख्यालय डीएसपी रतिभान सिंह ने बताया कि कल रात विजय यादव की पत्नी चमेली देवी ने परसाबाद पिकेट में लिखित आवेदन देकर शिकायत की थी कि उसका पति शराब के नशे में उसके साथ मारपीट करता है. वह अक्सर उसके साथ मारपीट, गाली-गलौज और गलत बर्ताव करता था.

मृतक की पत्नी और डीएसपी का बयान (Etv Bharat)

शिकायत के बाद परसाबाद पिकेट प्रभारी प्रमोद सिंह कटिया गांव पहुंचे और आरोपी विजय यादव को हिरासत में लेकर जयनगर थाने को सौंप दिया. इसके बाद विजय को जयनगर थाने के हाजत में रखा गया था.

शुक्रवार सुबह जयनगर पुलिस ने विजय को नाश्ता दिया, तब वह ठीक था. इसी बीच, सुबह करीब 11 बजे उसकी पत्नी और बेटी थाने आईं और विजय से बातचीत की. बातचीत के बाद विजय की पत्नी और बेटी थाने से चली गईं. इसी बीच थोड़ी देर के लिए पुलिस की भी गैरमौजूदगी रही, इसी दौरान विजय ने आत्महत्या कर ली. पुलिस विजय को सदर अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.