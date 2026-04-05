पति पत्नी के बीच हुआ कुछ ऐसा, शख्स ने उठा लिया ऐसा खौफनाक कदम
शहडोल के देवलोंद थाना क्षेत्र के बाणसागर की घटना. पुलिस ने कहा, सभी पहलुओं पर की जा रही जांच, उचित एक्शन लिया जाएगा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 5, 2026 at 8:07 PM IST
शहडोल: शहडोल में एक ऐसा मामला सामने आया है, जो काफी चौंकाने वाला है. आखिर आज के समय में लोग परेशानियों से आजिज आकर इस तरह के रास्ते क्यों अख्तियार कर रहे हैं? पत्नी से मामूली से विवाद में एक व्यक्ति ने खुद की जान ले ली. जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है.
शहडोल के देवलोंद थाना क्षेत्र के बाणसागर की घटना, पति-पत्नी की फाइट, मौत लेकर आई
घटना शहडोल के देवलोंद थाना क्षेत्र के बाणसागर की है. जहां वार्ड नंबर 9 के रहने वाले रवि कचेर का पत्नी ज्योति से 2 अप्रैल को किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. विवाद इतना बढ़ा कि पत्नी ने थाने में जाकर पति के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज करा दिया. पुलिस में मामला दर्ज होने अगले दिन रवि पेट्रोल पंप से पेट्रोल लेकर आया और पड़ोस के एक घर के पास खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा लिया.
अस्पताल में 2 दिन तक जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ने के बाद शख्स ने दम तोड़ा
उसे तुरंत रीवा के अस्पताल ले जाया गया, वह आग में 50 फीसदी से ज्यादा जल चुका था. अस्पताल में 2 दिन तक जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ने के बाद रवि ने दम तोड़ दिया. मृतक रवि की दो बेटियां और एक बेटा है, जिनके सिर से पिता का साया उठ चुका है. माता-पिता भी बूढ़े हैं उनका सहारा छूट गया है.
पुलिस ने कहा, सभी पहलुओं पर की जा रही जांच, उचित एक्शन लिया जाएगा
घटनाक्रम को लेकर ब्यौहारी एसडीओपी मुकेश अविद्रा ने बताया, पति-पत्नी के बीच विवाद के बाद मामला थाने तक पहुंचा था. महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया था. जिसके बाद पति ने पड़ोस में रहने वाले घर के सामने आग लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया. जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई. सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है, उचित एक्शन लिया जाएगा.