क्या पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर पति ने दे दी जान, पति की मौत ने खड़े किए कई सवाल

शहडोल: आज के दौर में पति-पत्नी के बीच आपसी तकरार उनकी मौत का सबब तक बन जा रहा है. ऐसा ही एक मामला शहडोल में सामने आया है, यहां पत्नी की विवाद के बाद एक शख्स ने आत्महत्या कर ली. पुलिस मामले की जांच-पड़ताल में जुटी है. मामला शहडोल जिले के जैतपुर थाना क्षेत्र के तहसील कार्यालय के पास का है. यहां एक किराए के मकान में रहने वाले रामनारायण कहार(34) ने आत्महत्या कर ली. वह एकलव्य आवासीय विद्यालय में चपरासी के पद पर कार्यरत थे. बताया जा रहा है कि रामनारायण का अपनी पत्नी से लंबे समय से विवाद चल रहा था. दोनों के बीच आए दिन झगड़े होते रहते थे, और मामला कई बार थाने तक पहुंच गया. 12 जनवरी को पत्नी ने मृतक के खिलाफ जैतपुर थाने में की थी मारपीट की शिकायत 12 जनवरी को रामनारायण की पत्नी ने जैतपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई कि पति ने उसके साथ मारपीट की है. शिकायत के आधार पर पुलिस ने राम नारायण के खिलाफ मारपीट सहित अन्य धाराओं में मामला भी दर्ज किया था. इसी से आहत होकर उसने यह खौफनाक कदम उठा लिया.