क्या पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर पति ने दे दी जान, पति की मौत ने खड़े किए कई सवाल
शहडोल के जैतपुर थानाक्षेत्र के तहसील कार्यालय के पास की घटना. 12 जनवरी को पत्नी ने मृतक के खिलाफ जैतपुर थाने की थी शिकायत.
Published : January 13, 2026 at 11:00 PM IST
शहडोल: आज के दौर में पति-पत्नी के बीच आपसी तकरार उनकी मौत का सबब तक बन जा रहा है. ऐसा ही एक मामला शहडोल में सामने आया है, यहां पत्नी की विवाद के बाद एक शख्स ने आत्महत्या कर ली. पुलिस मामले की जांच-पड़ताल में जुटी है.
मामला शहडोल जिले के जैतपुर थाना क्षेत्र के तहसील कार्यालय के पास का है. यहां एक किराए के मकान में रहने वाले रामनारायण कहार(34) ने आत्महत्या कर ली. वह एकलव्य आवासीय विद्यालय में चपरासी के पद पर कार्यरत थे. बताया जा रहा है कि रामनारायण का अपनी पत्नी से लंबे समय से विवाद चल रहा था. दोनों के बीच आए दिन झगड़े होते रहते थे, और मामला कई बार थाने तक पहुंच गया.
12 जनवरी को पत्नी ने मृतक के खिलाफ जैतपुर थाने में की थी मारपीट की शिकायत
12 जनवरी को रामनारायण की पत्नी ने जैतपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई कि पति ने उसके साथ मारपीट की है. शिकायत के आधार पर पुलिस ने राम नारायण के खिलाफ मारपीट सहित अन्य धाराओं में मामला भी दर्ज किया था. इसी से आहत होकर उसने यह खौफनाक कदम उठा लिया.
परिजनों का आरोप है कि पत्नी ने पूर्व में भी कई बार पति के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. इसके साथ ही उसने सीएम हेल्पलाइन में भी कई बार शिकायत की थी. इससे पहले पत्नी ने पति और उसके परिवार वालों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का भी मामला दर्ज कराया था. इन्हीं विवाद के चलते रामनारायण अपनी मां से अलग होकर पत्नी और बच्चों के साथ जैतपुर में किराए के मकान में रहते थे.
पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, कर रही मामले की जांच
मामले में शहडोल एडिशनल एसपी अभिषेक दीवान का कहना है "पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. पत्नी की शिकायत पर पति के खिलाफ मारपीट का मामला भी दर्ज किया गया था. इसके अगले ही दिन पति ने आत्महत्या कर लिया है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है.