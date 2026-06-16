उधार दिए रुपए मांगने पर CA ने की दोस्त की हत्या, कार में शव रखकर घूमता रहा, गुमशुदगी का स्टेटस भी लगाया
उधार रकम का तकाजा करने पर सीताराम ने हरिशंकर की पीट पीटकर हत्या कर दी.
Published : June 16, 2026 at 10:12 AM IST
जयपुर : राजधानी जयपुर में उधार दिए रुपए वापस मांगने पर दोस्त ने ही बिल्डिंग मैटेरियल सप्लायर का कत्ल कर दिया. परिजनों ने पीड़ित की गुमशुदगी दर्ज करवाई तो दोस्त ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उसकी गुमशुदगी का स्टेटस लगाया. वारदात के बाद पहले शव को चारे में छुपाया, फिर दोस्त की कार में शव रखकर उसे ठिकाने लगाने की फिराक में घूमता रहा. पुलिस ने शिवदासपुरा थाना इलाके में हुई हत्या की इस गुत्थी को सुलझाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
उसने हत्या के बाद शव को पहले चारे में छिपाया. फिर काफी समय तक शव को कार में लेकर घूमता रहा. इस बीच उसने अपने एक परिचित को कॉल कर मदद करने के बदले दस लाख रुपए देने की भी पेशकश की. हालांकि, उसी परिचित ने घटना की जानकारी पुलिस को दे दी. जयपुर दक्षिण डीसीपी राजर्षी राज ने बताया कि शिवदासपुरा थाना इलाके के विधानी निवासी हरिशंकर शर्मा की हत्या के आरोप में उसी गांव के सीताराम को गिरफ्तार किया है. वह पेशे से सीए है और उसका टोंक रोड पर ऑफिस है.
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शव को ठिकाने लगाने के लिए दोस्त की कार ली : उनका कहना है कि हरिशंकर बिल्डिंग मैटेरियल सप्लायर का काम करता था. पड़ोसी सीताराम ने हॉस्टल बनाने के लिए उससे 50 लाख रुपए और निर्माण सामग्री उधार ली थी. उधार रकम का तकाजा करने पर सीताराम ने हरिशंकर की पीट पीटकर हत्या कर दी. वारदात के बाद आरोपी ने शव को पहले चारे में छिपाया. इसके बाद शव को बोरे में डालकर कार में रख लिया. वह दिनभर शव को ठिकाने लगाने की फिराक में घूमता रहा. जिस कार में शव रखा, वह कार भी उसने किसी दोस्त से ली थी. इसके लिए उसने कोई जरूरी काम होने का बहाना बनाया.
कहासुनी में हुआ विवाद और कर दी हत्या : पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हरिशंकर शनिवार रात को करीब 8 बजे सीताराम से उधार रुपए मांगने उसके घर गया था. इस बीच विवाद बढ़ गया और आरोपी ने हमला कर हरिशंकर को मौत के घाट उतार दिया. वारदात के बाद उसने शव को चारे में छिपा दिया. रविवार को शव बोरे में डालकर कार में रख लिया और ठिकाने लगाने की फिराक में घूमता रहा. दुर्गंध से बचने के लिए कार में परफ्यूम भी छिड़का. मृतक के परिजनों ने सीताराम पर हत्या का आरोप लगाया.
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पुलिस ने कार और कैश के साथ पकड़ा : शनिवार रात को हरिशंकर घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने तलाश शुरू की. परिजन रविवार को शिवदासपुरा थाने पहुंचे और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई. इस बीच आरोपी ने हरिशंकर के लापता होने का स्टेटस भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लगाया ताकि किसी का शक उस पर नहीं जाए. पड़ताल में सामने आया है कि आरोपी ने रविवार रात को अपने एक परिचित को कॉल कर मदद भी मांगी थी. बदले में दस लाख रुपए देने की भी पेशकश की. उस परिचित की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को कार सहित द्रव्यवती नदी के पास से पकड़ लिया. पुलिस ने कार और करीब 6.50 लाख रुपए भी बरामद किए हैं.
तीन नाबालिग बेटियों से छीना सहारा : जांच में सामने आया है कि हरिशंकर शर्मा की पत्नी का साल 2017 में एक सड़क हादसे में निधन हो गया था. तब से वह अकेला ही तीन बच्चियों का पालन पोषण कर रहा था. हरिशंकर की बड़ी बेटी 15 साल की है और 11वीं कक्षा में पढ़ती है, जबकि सबसे छोटी बेटी चौथी कक्षा में पढ़ती है. पुलिस ने इस पूरे मामले में सीताराम को गिरफ्तार कर लिया है. हालांकि, परिजनों ने उसके रिश्तेदारों पर भी हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया है. इस वारदात में सीताराम के साथ और कौन लोग शामिल थे, इसे लेकर पुलिस पड़ताल कर रही है.
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