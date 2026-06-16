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उधार दिए रुपए मांगने पर CA ने की दोस्त की हत्या, कार में शव रखकर घूमता रहा, गुमशुदगी का स्टेटस भी लगाया

जयपुर : राजधानी जयपुर में उधार दिए रुपए वापस मांगने पर दोस्त ने ही बिल्डिंग मैटेरियल सप्लायर का कत्ल कर दिया. परिजनों ने पीड़ित की गुमशुदगी दर्ज करवाई तो दोस्त ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उसकी गुमशुदगी का स्टेटस लगाया. वारदात के बाद पहले शव को चारे में छुपाया, फिर दोस्त की कार में शव रखकर उसे ठिकाने लगाने की फिराक में घूमता रहा. पुलिस ने शिवदासपुरा थाना इलाके में हुई हत्या की इस गुत्थी को सुलझाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

उसने हत्या के बाद शव को पहले चारे में छिपाया. फिर काफी समय तक शव को कार में लेकर घूमता रहा. इस बीच उसने अपने एक परिचित को कॉल कर मदद करने के बदले दस लाख रुपए देने की भी पेशकश की. हालांकि, उसी परिचित ने घटना की जानकारी पुलिस को दे दी. जयपुर दक्षिण डीसीपी राजर्षी राज ने बताया कि शिवदासपुरा थाना इलाके के विधानी निवासी हरिशंकर शर्मा की हत्या के आरोप में उसी गांव के सीताराम को गिरफ्तार किया है. वह पेशे से सीए है और उसका टोंक रोड पर ऑफिस है.

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शव को ठिकाने लगाने के लिए दोस्त की कार ली : उनका कहना है कि हरिशंकर बिल्डिंग मैटेरियल सप्लायर का काम करता था. पड़ोसी सीताराम ने हॉस्टल बनाने के लिए उससे 50 लाख रुपए और निर्माण सामग्री उधार ली थी. उधार रकम का तकाजा करने पर सीताराम ने हरिशंकर की पीट पीटकर हत्या कर दी. वारदात के बाद आरोपी ने शव को पहले चारे में छिपाया. इसके बाद शव को बोरे में डालकर कार में रख लिया. वह दिनभर शव को ठिकाने लगाने की फिराक में घूमता रहा. जिस कार में शव रखा, वह कार भी उसने किसी दोस्त से ली थी. इसके लिए उसने कोई जरूरी काम होने का बहाना बनाया.

कहासुनी में हुआ विवाद और कर दी हत्या : पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हरिशंकर शनिवार रात को करीब 8 बजे सीताराम से उधार रुपए मांगने उसके घर गया था. इस बीच विवाद बढ़ गया और आरोपी ने हमला कर हरिशंकर को मौत के घाट उतार दिया. वारदात के बाद उसने शव को चारे में छिपा दिया. रविवार को शव बोरे में डालकर कार में रख लिया और ठिकाने लगाने की फिराक में घूमता रहा. दुर्गंध से बचने के लिए कार में परफ्यूम भी छिड़का. मृतक के परिजनों ने सीताराम पर हत्या का आरोप लगाया.