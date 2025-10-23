ETV Bharat / state

पैसों के विवाद में छोटे ने बड़े भाई को उतारा मौत के घाट

बाड़मेर : राजस्थान के बाड़मेर जिले में भाई ने भाई को मौत के घाट उतार दिया. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. दोनों भाइयों के बीच पैसों के लेन-देन को लेकर विवाद हुआ था. इसपर छोटे भाई ने धारदार हथियार से अपने बड़े भाई के सिर पर वार कर दिया. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया है.

एसपी नरेंद्र सिंह मीना ने बताया कि बुधवार रात बीजराड़ थाना क्षेत्र के नवातला गांव में निवासी गुणेशाराम (35) की हत्या की घटना सामने आई है. गणेश राम और उसके छोटे भाई किशनाराम (30) के बीच बहस हुई थी, जिसके चलते किशना राम ने अपने भाई गुणेशाराम की हत्या कर दी. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने मृतक के परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने गुरुवार को दस्तयाब कर लिया है.