ETV Bharat / state

पैसों के लालच में भाई बना कातिल, बीमा क्लेम व लोन विवाद के लिए बड़े भाई की हत्या की, गिरफ्तार

मेवाराम व उसके भाई लक्ष्मीलाल उर्फ सोनू के बीच पहले से ही संपत्ति विवाद चल रहा है.

आरोपी लक्ष्मीलाल खटीक
आरोपी लक्ष्मीलाल खटीक (ETV Bharat Bhilwara)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 11, 2026 at 10:21 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भीलवाड़ा: जिले के आसींद थाना क्षेत्र में पैसों के लालच में भाई ने भाई की हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि आरोपी ने बीमा क्लेम पाने व लोन विवाद के लिए अपने बड़े भाई पर कुल्हाड़ी से वार किया. इसके बाद इसे सड़क हादसे का रूप देने की कोशिश की. इस मामले में पुलिस ने जांच के बाद आरोपी मृतक के छोटे भाई को गिरफ्तार कर लिया है. उससे पूछताछ की जा रही है.

भीलवाड़ा एसपी धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि 3 मई की सुबह आसींद थाने पर क्षेत्र के कांवलास गांव के पास से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे एक शव पड़ा होने की सूचना मिली थी. घटना की सूचना मिलते ही आसींद थाना प्रभारी सहित पुलिस का जाप्ता मौके पर पहुंचा और शव को आसींद अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. मृतक की पहचान गोविंदपुरा निवासी किशन उर्फ मेवाराम पिता सुवालाल खटीक के रूप में हुई. पुलिस ने परिजनों को सूचित किया. इसके बाद मृतक के छोटे भाई लक्ष्मीलाल खटीक की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों को सौंपा गया.

पढ़ें. कर्ज न लौटाना पड़े, इसलिए एक्सीडेंट का रूप दे महिला की हत्या: चोरी की कोशिश ने खोला राज

पुलिस की ओर से गठित टीम ने मृतक के पंचनामा व लाश का निरीक्षण करने पर पाया कि शव के सिर के अलावा पूरे शरीर पर कोई चोट के निशान हैं. मोटरसाइकिल भी बिल्कुल सही हालत में थी. इस दौरान शक होने से मृतक की काॅल डिटेल मंगवाकर विश्लेषण किया. पुलिस टीम ने मृतक के छोटे भाई प्रार्थी लक्ष्मीलाल खटीक से पूछताछ की और उसने ही अपने भाई की हत्या करना कबूल किया. मेवाराम व परिवादी लक्ष्मीलाल उर्फ सोनू के बीच पहले से ही संपत्ति विवाद चल रहा है.

चार महीने पहले मेवाराम के प्लाॅट पर दस लाख रुपए का लोन परिवादी लक्ष्मीलाल और मृतक मेवाराम ने मिलकर लिया था. इसमें से पांच लाख रुपए मेवाराम ने भाई लक्ष्मीलाल को भी दिए थे. एक दिन आरोपी ने बड़े भाई को विश्वास में लेकर अपने मकान पर बुलाया और जैसे ही रात में मेवाराम गहरी नींद में सो गया, लक्ष्मीलाल ने उसपर कुल्हाडी की मूंद (पिछला हिस्सा) से अपने भाई मेवाराम खटीक के सिर में तीन-चार वार किए. इससे मेवाराम वहीं ढेर हो गया. इसके बाद लक्ष्मीलाल ने मेवाराम की लाश को कट्टे में डालकर राष्ट्रीय राजमार्ग के सड़क किनारे डाल दिया. इस मामले में पुलिस जांच के बाद मृतक के छोटे भाई को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है.

TAGGED:

लोन विवाद के लिए बड़े भाई की हत्या
MAN KILLED BROTHER OVER MONEY
बीमा क्लेम के लिए हत्या
BROTHER KILLED BROTHER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.