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पैसों के लालच में भाई बना कातिल, बीमा क्लेम व लोन विवाद के लिए बड़े भाई की हत्या की, गिरफ्तार

आरोपी लक्ष्मीलाल खटीक ( ETV Bharat Bhilwara )