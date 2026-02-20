झांसी में रिश्तों का कत्ल; प्रॉपर्टी के लालच में भाई की हत्या, आरोपी गिरफ्तार
एसएसपी बीबीजीटस मूर्ति ने बताया, झांसी के बिहारीपुरा मोहल्ले में भाई की हत्या के मामले में आरोपी मसारिक बेग को गिरफ्तार कर लिया गया है.
झांसी: झांसी में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक व्यक्ति ने अपने बड़े भाई को संपत्ति की लालच में कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी. इतना ही नहीं भाई के शव को अपने घर में दफना दिया. इसी घर में उसने भाई की उंगली पकड़ चलना सीखा था. खुद को बचाने के लिए उसने पुलिस में भाई की गुमशुदगी दर्ज कराई थी.
पुलिस के सामने मामा ने जतायी आशंका: पुलिस जांच में सामने आए तथ्यों और मामा के संदेह पर हुई पूछताछ में हत्यारोपी भाई ने संपत्ति के लालच में हत्या का जुर्म कुबूल कर लिया. एसएसपी और सिटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में प्रेमनगर थाना पुलिस ने हत्यारोपी भाई की निशानदेही पर जमीन में गड़े शव को बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा.
इस मामले में हत्या करने वाले आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.
गुमशुदगी की झूठी रिपोर्ट दर्ज करायी: एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने बताया कि झांसी के प्रेम नगर थाना क्षेत्र के बिहारीपुरा मोहल्ले में रहने वाले मसारिक बेग ने 15 फरवरी 2026 को प्रेम नगर थाने की पुलिस को सूचना दी थी. उसने बताया कि कुछ दिनों पहले उसका भाई तारिक बेग (38) पुत्र अली बेग घर से सामान लेने बाजार गया था. इसके बाद वह घर वापस नहीं लौटा है. इस आधार पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर लापता हुए तारिक बेग की खोजबीन शुरू की.
भाइयों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर विवाद: जांच के दौरान मृतक के मामा सलीम बेग ने पुलिस को संदेह भरी बातें बताईं. मामा ने बताया कि उनके दो भांजे हैं और दोनों ही बिहारीपुरा में रहते हैं, जबकि उनकी मां तहसील के पास रहती है. मृतक भांजा तारिक बीए पास था, जबकि छोटे भांजे मसारिक की दो माह पहले ही शादी हुई है. छोटा भाई शुरू से ही बड़े भाई की संपत्ति पर नजर रखता था और इसी बात को लेकर अक्सर विवाद होता था.
आरोपी ने कबूला जुर्म, लाश बरामद: मामा ने छोटे भाई मसारिक पर ही बड़े भाई की हत्या का शक जाहिर किया था. पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की तो पहले वह गुमराह करता रहा लेकिन बाद में उसने 9/10 फरवरी को कुल्हाड़ी से हत्या की बात मान ली. उसने बताया कि उसने शव को घर में ही दफना दिया था और वह अभी भी उसी घर में रह रहा था. आरोपी की निशानदेही पर शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और अब कानूनी कार्यवाही की जा रही है.
