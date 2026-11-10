कालिंदी कुंज ब्रिज से यमुना नदी में युवक ने लगाई छलांग, NDRF की टीम तलाश में जुटी
एनडीआरएफ की टीम युवक की तलाश में जुटी है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.
Published : November 10, 2026 at 9:10 PM IST
नई दिल्ली: कालिंदी कुंज ब्रिज से यमुना नदी में एक 29 वर्षीय युवक के छलांग लगाने का मामला सामने आया है. वहीं इस घटना के बाद एनडीआरएफ और DDMA की टीम मौके पर पहुंचकर डूबे युवक की तलाश करने में लगी है. पता चला है कि युवक नोएडा का रहने वाला था. घटना मंगलवार की है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. वहीं, DDMA के डिवीजनल वार्डन राजेश कुमार सिन्हा ने घटना के बारे में बताया कि DDMA को सूचना मिली कि युवक ने यमुना में छलांग लगा दी है. इसके बाद एनडीआरएफ की टीम और DDMA के टीम लगातार युवक की तलाश कर रही है.
सूचना मिलते ही युवक के परिजन भी पहुंचे. युवक के भाई ने बताया, मेरा भाई सुबह कालिंदी कुंज ब्रिज पहुंचा और गाड़ी साइड लगा के यमुना नदी में छलांग लगा दी, जब तक मैं उसे पकड़ता तब तक वह कूद चुका था. हालांकि अभी कारण का पता नहीं चल पाया है कि आखिरकार युवक ने यमुना में छलांग क्यों लगाई? फिलहाल उसकी तलाश जारी है.
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इस दौरान लाजपत नगर एसडीएम की टीम भी मौके पर मौजूद है. इससे पहले भी कई बार कालिंदी कुंज यमुना नदी में युवक और युवतियों के यमुना में छलांग लगाए जाने की खबर सामने आई है. हालांकि ब्रिज पर सुरक्षा को देखते हुए रेलिंग भी ऊंची बनाई गई है.
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