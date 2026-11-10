ETV Bharat / state

कालिंदी कुंज ब्रिज से यमुना नदी में युवक ने लगाई छलांग, NDRF की टीम तलाश में जुटी

यमुना नदीं में युवक ने लगाई छलांग ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: कालिंदी कुंज ब्रिज से यमुना नदी में एक 29 वर्षीय युवक के छलांग लगाने का मामला सामने आया है. वहीं इस घटना के बाद एनडीआरएफ और DDMA की टीम मौके पर पहुंचकर डूबे युवक की तलाश करने में लगी है. पता चला है कि युवक नोएडा का रहने वाला था. घटना मंगलवार की है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. वहीं, DDMA के डिवीजनल वार्डन राजेश कुमार सिन्हा ने घटना के बारे में बताया कि DDMA को सूचना मिली कि युवक ने यमुना में छलांग लगा दी है. इसके बाद एनडीआरएफ की टीम और DDMA के टीम लगातार युवक की तलाश कर रही है.