ETV Bharat / state

कालिंदी कुंज ब्रिज से यमुना नदी में युवक ने लगाई छलांग, NDRF की टीम तलाश में जुटी

एनडीआरएफ की टीम युवक की तलाश में जुटी है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

Etv Bharat
यमुना नदीं में युवक ने लगाई छलांग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 10, 2026 at 9:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: कालिंदी कुंज ब्रिज से यमुना नदी में एक 29 वर्षीय युवक के छलांग लगाने का मामला सामने आया है. वहीं इस घटना के बाद एनडीआरएफ और DDMA की टीम मौके पर पहुंचकर डूबे युवक की तलाश करने में लगी है. पता चला है कि युवक नोएडा का रहने वाला था. घटना मंगलवार की है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. वहीं, DDMA के डिवीजनल वार्डन राजेश कुमार सिन्हा ने घटना के बारे में बताया कि DDMA को सूचना मिली कि युवक ने यमुना में छलांग लगा दी है. इसके बाद एनडीआरएफ की टीम और DDMA के टीम लगातार युवक की तलाश कर रही है.

सूचना मिलते ही युवक के परिजन भी पहुंचे. युवक के भाई ने बताया, मेरा भाई सुबह कालिंदी कुंज ब्रिज पहुंचा और गाड़ी साइड लगा के यमुना नदी में छलांग लगा दी, जब तक मैं उसे पकड़ता तब तक वह कूद चुका था. हालांकि अभी कारण का पता नहीं चल पाया है कि आखिरकार युवक ने यमुना में छलांग क्यों लगाई? फिलहाल उसकी तलाश जारी है.

इस दौरान लाजपत नगर एसडीएम की टीम भी मौके पर मौजूद है. इससे पहले भी कई बार कालिंदी कुंज यमुना नदी में युवक और युवतियों के यमुना में छलांग लगाए जाने की खबर सामने आई है. हालांकि ब्रिज पर सुरक्षा को देखते हुए रेलिंग भी ऊंची बनाई गई है.

इसे भी पढ़ें: गाजियाबाद: मासूम की मौत के पर मां ने पिता पर लगाया हत्या का आरोप, मामले में जांच शुरू

TAGGED:

MAN FROM NOIDA JUMPED INTO YAMUNA
यमुना नदी में युवक ने लगाई छलांग
कालिंदी कुंज यमुना युवक छलांग
MAN JUMPED KALINDI KUNJ YANUMA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.