जांजगीर चांपा में गेमन पुल से युवक ने हसदेव नदी में लगाई छलांग, मौत

मृतक की पहचान पंकज नहरेल 38 वर्ष मरवाही के रूप में हुई है. आत्महत्या के कारणों का फिलहाल पता नहीं चला है.

JANJGIR CHAMPA
जांजगीर चांपा आत्महत्या (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 30, 2026 at 11:42 AM IST

2 Min Read
जांजगीर चांपा: गेमन पुल से एक युवक ने हसदेव नदी में छलांग लाकर आत्महत्या कर ली. पुल से गुजर रहे कुछ लोगों ने ये मंजर देखा और डायल 112 में सूचना दी. जिसके बाद नगर सेना को रेस्क्यू के लिए भेजा गया.

घटना की सूचना मिलने के बाद नगर सेना बाढ़ आपदा और चाम्पा पुलिस टीम मौके पर पहुंची तब तक युवक नदी के गहरे पानी में चला गया. पुलिस टीम के साथ रेस्क्यू के लिए नगर सेना के जवान भी पहुंचे, लेकिन बोट नहीं चलने के कारण स्थानीय नाविकों के माध्यम से तलाश की गई.

man jumped into Hasdeo River
मरवाही का रहने वाला था युवक (ETV Bharat Chhattisgarh)

पुल पर स्कूटी खड़ी कर नदी में लगाई छलांग

नगर सेना के बाढ़ आपदा प्रभारी विश्वंभर राठौर ने घटना की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि डायल 112 रायपुर से सूचना मिली कि गुरुवार को दोपहर करीबन 3.20 बजे एक युवक स्कूटी से गेमन पुल के पास आया. उसने अपने रखे कुछ कागज हसदेव नदी में फेंका और फिर खुद भी नदी में छलांग लगा दी.नदी में कूदने के बाद युवक ने ऊपर तैरने की कोशिश की लेकिन फिर वह डूबता चला गया. युवक घटना स्थल से लगभग 200 मीटर तक बह गया था. काफी देर बाद युवक रेलवे लाइन के पुल के पास जाकर फंसा हुआ मिला. युवक की मौत हो चुकी थी. जिसके बाद शव को हसदेव नदी से बाहर निकाला गया.

मरवाही का रहने वाला था युवक

शव को पोस्टमार्टम के लिए BDM अस्पताल के मर्चुरी में रखा गया है. शुक्रवार को पोस्टमॉर्टम कराया जाएगा. युवक के बाइक नंबर के आधार पर पुलिस ने उसकी पहचान पंकज नहरेल के रूप में किया.तलाशी के दौरान उसके आधार कार्ड भी बरामद हुआ, जिसमे युवक मरवाही का रहना का पता मिला. युवक ने आत्म हत्या क्यों की इसका अब तक खुलासा नहीं हो पाया है. घटना की जानकारी परिजनों को भी दी गई है. वही पुलिस ने पुल के ऊपर खड़ी स्कूटी को भी अपने कब्जे में ले लिया है.

