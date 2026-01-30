ETV Bharat / state

जांजगीर चांपा में गेमन पुल से युवक ने हसदेव नदी में लगाई छलांग, मौत

घटना की सूचना मिलने के बाद नगर सेना बाढ़ आपदा और चाम्पा पुलिस टीम मौके पर पहुंची तब तक युवक नदी के गहरे पानी में चला गया. पुलिस टीम के साथ रेस्क्यू के लिए नगर सेना के जवान भी पहुंचे, लेकिन बोट नहीं चलने के कारण स्थानीय नाविकों के माध्यम से तलाश की गई.

जांजगीर चांपा : गेमन पुल से एक युवक ने हसदेव नदी में छलांग लाकर आत्महत्या कर ली. पुल से गुजर रहे कुछ लोगों ने ये मंजर देखा और डायल 112 में सूचना दी. जिसके बाद नगर सेना को रेस्क्यू के लिए भेजा गया.

मरवाही का रहने वाला था युवक (ETV Bharat Chhattisgarh)

पुल पर स्कूटी खड़ी कर नदी में लगाई छलांग

नगर सेना के बाढ़ आपदा प्रभारी विश्वंभर राठौर ने घटना की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि डायल 112 रायपुर से सूचना मिली कि गुरुवार को दोपहर करीबन 3.20 बजे एक युवक स्कूटी से गेमन पुल के पास आया. उसने अपने रखे कुछ कागज हसदेव नदी में फेंका और फिर खुद भी नदी में छलांग लगा दी.नदी में कूदने के बाद युवक ने ऊपर तैरने की कोशिश की लेकिन फिर वह डूबता चला गया. युवक घटना स्थल से लगभग 200 मीटर तक बह गया था. काफी देर बाद युवक रेलवे लाइन के पुल के पास जाकर फंसा हुआ मिला. युवक की मौत हो चुकी थी. जिसके बाद शव को हसदेव नदी से बाहर निकाला गया.

शव को पोस्टमार्टम के लिए BDM अस्पताल के मर्चुरी में रखा गया है. शुक्रवार को पोस्टमॉर्टम कराया जाएगा. युवक के बाइक नंबर के आधार पर पुलिस ने उसकी पहचान पंकज नहरेल के रूप में किया.तलाशी के दौरान उसके आधार कार्ड भी बरामद हुआ, जिसमे युवक मरवाही का रहना का पता मिला. युवक ने आत्म हत्या क्यों की इसका अब तक खुलासा नहीं हो पाया है. घटना की जानकारी परिजनों को भी दी गई है. वही पुलिस ने पुल के ऊपर खड़ी स्कूटी को भी अपने कब्जे में ले लिया है.