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फुट ओवरब्रिज से मालगाड़ी पर कूदा युवक, हाईटेंशन तार में फंसकर बुरी तरह झुलसा

समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर जंक्शन पर शनिवार देर रात एक चौंकाने वाला हादसा हो गया. फुट ओवरब्रिज से नीचे खड़ी मालगाड़ी पर छलांग लगाने वाले एक युवक की हाई टेंशन तार से टकराते ही बुरी तरह जल गई. युवक करीब 70-80 प्रतिशत तक झुलस गया. घटना लाइन नंबर 5 पर खड़ी मालगाड़ी की है.

हाई टेंशन तार में फंसा युवक: छलांग लगाते समय युवक हाई टेंशन तार में फंस गया और उसका शरीर धू-धूकर जलने लगा. रेलवे अधिकारियों ने तुरंत बिजली आपूर्ति बंद कर दी. प्रत्यक्षदर्शियों की मदद से पूरी तरह झुलसे युवक को नीचे उतारा गया. युवक काफी देर से फुट ओवरब्रिज पर खड़ा था.

आरपीएफ ने अस्पताल पहुंचाया: आरपीएफ की टीम ने घायल युवक को तुरंत समस्तीपुर सदर अस्पताल पहुंचाया. वहां से हालत गंभीर होने पर उसे दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल (DMCH) रेफर कर दिया गया. युवक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है.

मानसिक रूप से बीमार था युवक: आरपीएफ इंस्पेक्टर अविनाश क्रोशिया ने बताया कि युवक मानसिक रूप से बीमार प्रतीत होता है. उसकी मानसिक स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए DMCH भेजा गया है. आरपीएफ इस पूरे मामले की जांच कर रही है.

"युवक मानसिक रूप से बीमार था. आरपीएफ सुरक्षा के साथ उसे बेहतर इलाज के लिए डीएमसीएच भेजा दिया गया है. इस गटना में वो कापी झुलस गया था."- अविनाश क्रोशिया, आरपीएफ इंस्पेक्टर