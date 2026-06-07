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फुट ओवरब्रिज से मालगाड़ी पर कूदा युवक, हाईटेंशन तार में फंसकर बुरी तरह झुलसा

समस्तीपुर जंक्शन पर फुट ओवरब्रिज से मालगाड़ी पर कूदा युवक, हाईटेंशन तार में फंसकर 70-80% झुलसा. पढ़ें खबर-

Youth burns at Samastipur Junction
समस्तीपुर जंक्शन पर हादसा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 7, 2026 at 3:35 PM IST

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समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर जंक्शन पर शनिवार देर रात एक चौंकाने वाला हादसा हो गया. फुट ओवरब्रिज से नीचे खड़ी मालगाड़ी पर छलांग लगाने वाले एक युवक की हाई टेंशन तार से टकराते ही बुरी तरह जल गई. युवक करीब 70-80 प्रतिशत तक झुलस गया. घटना लाइन नंबर 5 पर खड़ी मालगाड़ी की है.

हाई टेंशन तार में फंसा युवक: छलांग लगाते समय युवक हाई टेंशन तार में फंस गया और उसका शरीर धू-धूकर जलने लगा. रेलवे अधिकारियों ने तुरंत बिजली आपूर्ति बंद कर दी. प्रत्यक्षदर्शियों की मदद से पूरी तरह झुलसे युवक को नीचे उतारा गया. युवक काफी देर से फुट ओवरब्रिज पर खड़ा था.

आरपीएफ ने अस्पताल पहुंचाया: आरपीएफ की टीम ने घायल युवक को तुरंत समस्तीपुर सदर अस्पताल पहुंचाया. वहां से हालत गंभीर होने पर उसे दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल (DMCH) रेफर कर दिया गया. युवक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है.

मानसिक रूप से बीमार था युवक: आरपीएफ इंस्पेक्टर अविनाश क्रोशिया ने बताया कि युवक मानसिक रूप से बीमार प्रतीत होता है. उसकी मानसिक स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए DMCH भेजा गया है. आरपीएफ इस पूरे मामले की जांच कर रही है.

"युवक मानसिक रूप से बीमार था. आरपीएफ सुरक्षा के साथ उसे बेहतर इलाज के लिए डीएमसीएच भेजा दिया गया है. इस गटना में वो कापी झुलस गया था."- अविनाश क्रोशिया, आरपीएफ इंस्पेक्टर

आत्महत्या का प्रयास या हादसा?: पुलिस और आरपीएफ अभी यह स्पष्ट नहीं कर पाई है कि युवक ने जानबूझकर छलांग लगाई या कोई अन्य कारण था. आत्महत्या का प्रयास माना जा रहा है, लेकिन जांच जारी है. युवक की उम्र और निवास स्थान की जानकारी भी अभी तक नहीं मिल सकी है.

रेलवे सुरक्षा पर सवाल: समस्तीपुर जंक्शन पर फुट ओवरब्रिज से इस तरह की छलांग की घटना रेलवे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करती है. देर रात घटना होने से यात्री और रेलवे कर्मी दोनों सकते में हैं. आरपीएफ ने पूरे मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है. युवक का इलाज DMCH में चल रहा है. प्रशासन की नजर घायल युवक की स्थिति और पहचान पर बनी हुई है.

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