पेड़ काटने को लेकर हुए विवाद में चचेरे भाई को कुल्हाड़ी से किया घायल, अस्पताल ले जाते समय हुई मौत

रिपोर्ट के अनुसार कुल्हाड़ी से वार करने के बाद आरोपी ने कुल्हाड़ी पीड़ित के सिर में ही फंसी छोड़ दी.

Alwar District Hospital
अलवर जिला चिकित्सालय (ETV Bharat Alwar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 6, 2026 at 6:14 PM IST

अलवर: शहर के बगड़ तिराहा थाना क्षेत्र अंतर्गत बेरे के बास गांव में शुक्रवार को पेड़ काटने को लेकर हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया. घटना में परिवार के एक पक्ष के व्यक्ति ने अपने ही चचेरे भाई पर टांचिए से वार कर उसे गंभीर घायल कर दिया. घायल भाई को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया. जिला अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई.

बगड़ तिराहा थाना अधिकारी विनोद सांवरिया ने बताया कि शुक्रवार को सूचना मिली कि थाना क्षेत्र अंतर्गत बेरे के बास गांव में पेड़ काटने को लेकर एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच विवाद हो गया. थोड़ी ही देर में यह विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया. घटना में 65 वर्षीय बली की कुल्हाड़ी के वार से मौत हो गई. वहीं मृतक का बेटा भी इस संघर्ष में गंभीर रूप से घायल हो गया. वहीं तीन महिलाओं को भी चोट आई. उन्होंने बताया कि घटना के बाद से हत्या के आरोपी फरार हैं. पुलिस ने मृतक के परिजनों से मिली रिपोर्ट के आधार पर अनुसंधान शुरू कर दिया.

विवाद में भाई को कुल्हाड़ी से किया घायल, मौत (ETV Bharat Alwar)

मृतक के भाई इमामुद्दीन ने बताया कि बली के घर और खेत के पास एक नीम का पेड़ है. उसका चचेरा भाई फकरू जबरन नीम का पेड़ काटना चाहता था. इसको लेकर कई दिनों से दोनों के बीच विवाद चल रहा था. शुक्रवार सुबह फकरू पेड़ काट रहा था. उसी दौरान बली ने फकरू को रोकने का प्रयास किया. इस पर फकरू ने बली के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया और घटना के बाद बली के सिर में कुल्हाड़ी फंसी छोड़ दी. घटना के बाद फकरू मौके से फरार हो गया. परिजनों ने बली के सिर में फंसी कुल्हाड़ी को निकाली और उसे निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से उसे अलवर रेफर कर दिया. अलवर ले जाते समय गंभीर हालत में घायल बली की रास्ते में ही मौत हो गई.

