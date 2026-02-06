ETV Bharat / state

पेड़ काटने को लेकर हुए विवाद में चचेरे भाई को कुल्हाड़ी से किया घायल, अस्पताल ले जाते समय हुई मौत

अलवर: शहर के बगड़ तिराहा थाना क्षेत्र अंतर्गत बेरे के बास गांव में शुक्रवार को पेड़ काटने को लेकर हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया. घटना में परिवार के एक पक्ष के व्यक्ति ने अपने ही चचेरे भाई पर टांचिए से वार कर उसे गंभीर घायल कर दिया. घायल भाई को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया. जिला अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई.

बगड़ तिराहा थाना अधिकारी विनोद सांवरिया ने बताया कि शुक्रवार को सूचना मिली कि थाना क्षेत्र अंतर्गत बेरे के बास गांव में पेड़ काटने को लेकर एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच विवाद हो गया. थोड़ी ही देर में यह विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया. घटना में 65 वर्षीय बली की कुल्हाड़ी के वार से मौत हो गई. वहीं मृतक का बेटा भी इस संघर्ष में गंभीर रूप से घायल हो गया. वहीं तीन महिलाओं को भी चोट आई. उन्होंने बताया कि घटना के बाद से हत्या के आरोपी फरार हैं. पुलिस ने मृतक के परिजनों से मिली रिपोर्ट के आधार पर अनुसंधान शुरू कर दिया.