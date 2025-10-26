ETV Bharat / state

चाकूबाजी की घटना में जख्मी युवक ने मांगी बालोद एएसपी से मदद, गुरूर थाने पर लगाए गंभीर आरोप

पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस न्याय देने के बजाए उनको ही धमका रही है.

Man injured in stabbing
रूर थाने पर लगाए गंभीर आरोप (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 26, 2025 at 11:24 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बालोद: कंवर थाना चौकी क्षेत्र के कंवर गांव में लक्ष्मी पूजा के दिन चाकूबाजी की वारदात हुई. वारदात में जख्मी हुए युवक का कहना है कि उसे पुलिस से कोई मदद नहीं मिल रही है. उल्टे उसकी बहन के साथ पुलिसवालों ने मारपीट की. पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस की बेरुखी और गुंडों के डर से पूरा परिवार छिपकर दूसरे गांव में रह रहा है. पीड़ित परिवार ने थाना स्तर पर मदद नहीं मिलने की शिकायत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोनिका ठाकुर से की है. पीड़ित परिवार ने एएसपी से न्याय दिलाने की मांग की है.

पीड़ित ने लगाया पुलिस पर धमकाने का आरोप: पीड़ित परिवार का कहना है कि चाकूबाजी की घटना में कुल तीन लोग शामिल रहे हैं. जिसमें से 2 लोग नाबालिग हैं. जख्मी युवक ने बताया कि उसे दो लोगों ने पकड़ लिया और एक ने उसे पीठ में चाकू के कई वार कर दिए. पीड़ित का कहना है कि हमले में धारदार हथियार का इस्तेमाल किया गया. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कहा, हमने अपराध पंजीबद्ध कर लिया है. जो भी संभव कार्रवाई है वो की जा रही है.

गुरूर थाने पर लगाए गंभीर आरोप (ETV Bharat)

मुझे मैडम ने धमकाया और कहा कि तू यहां क्यों रहती है. खबरदार जो यहां दिखाई दी. इस गांव से चली जाओ. मेरे बाल पकड़कर मुझे खीचती हुई घर से बाहर निकाला. आस पास के लोगों ने जब मैडम से कहा कि छोड़ दो मैडम ये बीमार रहती है तब कहीं जाकर मुझे छोड़ा गया. मैडम ने मुझसे कहा कि यहां किससे पूछकर दुकान खोला है यहां से चली जाओ. मेरे भाई को तीन लोगों ने चाकू मारा है. हम बस इतना चाहते हैं कि हमें न्याय मिले और दोषियों को सजा: रेखा, पीड़ित की बहन

मैं पर्व त्योहार पर बाजा बजाने का काम करता हूं. वारदात वाले दिन भी मैं बाजा बजाकर घर लौट रहा था. रास्ते में मुझे आरोपियों ने घेर लिया. दो लोगों ने मेरा हाथ पकड़ा और एक ने चाकू से वार कर दिया: मनीष टंडन, जख्मी युवक

जो भी न्यायोचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी. पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर मामले की जांच शुरु कर दी है. जो भी दोषी होंगे उनको हम छोड़ेंगे नहीं: मोनिका ठाकुर, एएसपी, बालोद


क्या है पूरा विवाद: दरअसल, कंवर निवासी मनीष टंडन गौरा गौरी में बाजा बजाने गया था. कार्यक्रम खत्म होने के बाद वो घर लौट रहा था तभी रास्ते में तीन लोगों ने रोककर हमला कर दिया. पीड़ित परिवार ने गुरूर थाने में शिकायत दर्ज कराई. पीड़ित परिवार का कहना है कि पुलिस से मदद मिलने के बजाए अपमान मिला. उल्टे उनको ही धमकाया जा रहा है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोनिका ठाकुर ने पीड़ित परिवार को भरोसा दिया है कि हर संभव कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

शहीदों की कहानी सुन बहने लगे आंसू, बालोद के ग्राम बोड़रा में धनतेरस पर अनोखा आयोजन
बालोद दौरे पर खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, कहा- पहले नक्सल थी प्रदेश की पहचान अब हो रहा खात्मा
स्वास्थ्य विभाग के दो बाबू रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार, 50 हजार रुपए की थी डिमांड

TAGGED:

BALOD POLICE ADMINISTRATION
BALOD
ASP MONIKA THAKUR
MAN INJURED IN STABBING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

EXPLAINER: छत्तीसगढ़ की रजत जयंती पर जानिए कांग्रेस पार्टी के 25 साल का सफर, सत्ता, संघर्ष और पुनरुत्थान

Explainer: भारत में बड़े नक्सली सरेंडर के कारण, नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या घटी, जानिए राज्यों की रणनीति

पतझड़ की तरह बिखर गई नक्सलवादी विचारधारा, जो बचे उनका वजूद खत्म, बस्तर और युवाओं के विकास का करें काम: डीएम अवस्थी, पूर्व डीजीपी

रेशम हब छत्तीसगढ़, रेशमी रास्ते पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला संबल, महिलाएं हो रही आत्मनिर्भर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.