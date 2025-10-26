ETV Bharat / state

चाकूबाजी की घटना में जख्मी युवक ने मांगी बालोद एएसपी से मदद, गुरूर थाने पर लगाए गंभीर आरोप

बालोद: कंवर थाना चौकी क्षेत्र के कंवर गांव में लक्ष्मी पूजा के दिन चाकूबाजी की वारदात हुई. वारदात में जख्मी हुए युवक का कहना है कि उसे पुलिस से कोई मदद नहीं मिल रही है. उल्टे उसकी बहन के साथ पुलिसवालों ने मारपीट की. पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस की बेरुखी और गुंडों के डर से पूरा परिवार छिपकर दूसरे गांव में रह रहा है. पीड़ित परिवार ने थाना स्तर पर मदद नहीं मिलने की शिकायत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोनिका ठाकुर से की है. पीड़ित परिवार ने एएसपी से न्याय दिलाने की मांग की है.

पीड़ित ने लगाया पुलिस पर धमकाने का आरोप: पीड़ित परिवार का कहना है कि चाकूबाजी की घटना में कुल तीन लोग शामिल रहे हैं. जिसमें से 2 लोग नाबालिग हैं. जख्मी युवक ने बताया कि उसे दो लोगों ने पकड़ लिया और एक ने उसे पीठ में चाकू के कई वार कर दिए. पीड़ित का कहना है कि हमले में धारदार हथियार का इस्तेमाल किया गया. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कहा, हमने अपराध पंजीबद्ध कर लिया है. जो भी संभव कार्रवाई है वो की जा रही है.