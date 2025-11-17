ETV Bharat / state

चमोली में घास लेने गए व्यक्ति पर भालू ने किया हमला, गंभीर घायल

चमोली: जनपद के थराली विकासखंड के सगवाड़ा गांव में बीती देर शाम भालू ने अचानक एक व्यक्ति पर हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया. भालू के हमले में घायल व्यक्ति की चिल्लाने की आवाज ग्रामीणों ने सुनी तो तत्काल मौके पर पहुंचे. ग्रामीणों के पहुंचने से पहले भालू मौके से भाग गया था. ग्रामीणों ने घायल को तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है. वहीं ग्रामीणों ने वन विभाग से घायल को उचित मुआवजा देने की मांग की. साथ ही भालू के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है.

चमोली सगवाड़ा गांव में भालू के हमले से लोगों में दहशत फैल गई. घास लेने गए व्यक्ति पर भालू ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. ग्राम प्रधान दिनेश बिष्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि देर शाम धन सिंह (उम्र 56) घास लेने खेतों पर गया था. तभी घात लगाए भालू ने उस पर अचानक हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया. जिसकी सूचना ग्राम प्रधान ने तत्काल वन विभाग एवं राजस्व उप निरीक्षक को दी. ग्रामीणों का कहना है कि इससे पहले भी गांव में कई बार भालू देखा गया हैं.

जिसके चलते ग्रामीणों में लगातार डर का माहौल बना हुआ है. वन विभाग के आलाधिकारियों को भी जानकारी दी है कि गांव के आसपास लगातार भालू घूम रहे हैं. जिसमें ग्रामीण दहशत में है. परिजनों का कहना हैं कि घायल को वन विभाग से उचित मुआवजा दिया जाए. स्थानीय लोगों की मदद से घायल व्यक्ति धन सिंह को तत्काल निजी वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली लाया गया. यहां घायल व्यक्ति का प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है.