उत्तराखंड में यहां भालू के हमले में ग्रामीण जख्मी, दहशत में आए लोग
उत्तराखंड में नहीं थम रहे मानव वन्यजीव संघर्ष के मामले, उत्तरकाशी में फिर भालू का हमला, एक व्यक्ति घायल
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : February 9, 2026 at 7:31 PM IST
उत्तरकाशी: चिन्यालीसौड़ विकासखंड के जुणगा गांव में भालू ने एक व्यक्ति पर हमला कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया. भालू के हमले से घायल व्यक्ति को उपचार के लिए सीएचसी ब्रह्मखाल में भर्ती किया गया है. वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली. इससे पहले भी जिले में भालू ने कई लोगों को घायल किया है.
भालू के हमले में ग्रामीण घायल: जानकारी के मुताबिक, 9 फरवरी को सुबह करीब साढ़े दस बजे जुणगा गांव निवासी 45 वर्षीय मुकेश उर्फ मकानी सिंह भंडारी पुत्र केंद्र सिंह घंडियाल धार नामे तोक में किसी काम से गया था. इसी दौरान वहां एक बड़ा भालू अपने दो बच्चों के साथ अचानक उस पर हमला करने आ गया. व्यक्ति किसी तरह भालू के हमले से जान छुड़ाकर भागा. इस दौरान आसपास लोगों ने भी शोर मचाया, जिससे भालू भाग गया.
ब्रह्मखाल अस्पताल में चला उपचार: भालू के हमले में व्यक्ति का पैर, कोहनी और कान बुरी तरह से जख्मी हुआ है. इसके बाद ग्रामीणों ने आनन-फानन में वन विभाग को इसकी जानकारी दी. सूचना मिलने पर वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी मौके पर पहुंचे. दोपहर के समय घायल व्यक्ति को ब्रह्मखाल स्थित अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती किया गया.
"एक व्यक्ति पर भालू ने हमला किया है. भालू अपने बच्चों के साथ घूम रहा था. इससे भालू के हमले से एक बार फिर क्षेत्र में लोगों में दहशत का माहौल है."- प्रदीप कैंतुरा, स्थानीय ग्रामीण
औंगी और हीना गांव में भालू की वजह से दो लोगों की जा चुकी जान: इससे पहले उत्तरकाशी के भटवाड़ी क्षेत्र में भी भालू के हमलों से कई लोगों की जान चुकी है. औंगी और हीना गांव में बीते साल दिसंबर में भालू के हमले से बचने के चक्कर में पहाड़ी से गिरकर दो लोग की जान चली गई थी. जबकि, भालू के हमले में कई लोग बुरी तरह से घायल हो चुके हैं.
"भालू की हमले की सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके के लिए भेज दी गई है. साथ ही घायल को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ब्रह्मखाल में लाया जा रहा है. मेडिकल रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि भालू का हमला है कि किसी और जानवर का है."- जगमोहन सिंह गंगाड़ी, रेंजर, धरासू रेंज
ये भी पढ़ें-