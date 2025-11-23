डोईवाला में मॉर्निंग वाक पर निकले शख्स को हाथी ने उठाकर पटका, अस्पताल में चल रहा उपचार
उत्तराखंड में गुलदार-भालू के बाद हाथियों का आतंक, डोईवाला में शख्स पर हाथी ने किया हमला, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 23, 2025 at 3:44 PM IST
डोईवाला: उत्तराखंड में मानव-वन्यजीव संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है. कहीं भालू जान ले रहा है तो कहीं गुलदार लोगों को अपना निवाला बना रहा है. कहीं बाघ का आतंक है तो कहीं पर हाथी इंसानों पर हमला कर उन्हें अस्पताल पहुंचा रहे हैं. जिससे लोग काफी डर हुए हैं. ताजा मामला डोईवाला क्षेत्र का है. जहां हाथी ने एक शख्स पर हमला कर दिया. जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया. जिस पर उसे जौलीग्रांट स्थित हिमालयन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. जहां पर उसका उपचार रहा है.
मॉर्निंग वाक पर निकले शख्स पर हाथी का हमला: जानकारी के मुताबिक, रविवार यानी 23 नवंबर की सुबह ओएनजीसी से रिटायर्ड स्थानीय निवासी मनीराम थापा (उम्र 60 वर्ष) सुबह करीब 7 बजे के आस पास टहलने के लिए सोंग नदी के पुल के पास गए थे. तभी अचानक से एक हाथी का आ गया. जब तक वो कुछ समझ पाते, तब तक हाथी ने उन पर हमला कर दिया. बताया जा रहा है कि हाथी उठाकर भी पटका. जिसमें मनीराम गंभीर रूप से घायल हो गए.
हिमालयन हॉस्पिटल में चल रहा उपचार: वहीं, मॉर्निंग वाक पर निकले अन्य लोगों के शोर मचाने पर हाथी मनीराम को छोड़कर दूर चला गया. इसके बाद लोग आनन-फानन में मनीराम थापा को 108 की मदद से हिमालयन हॉस्पिटल जौलीग्रांट ले गए. जहां पर उनका अभी उपचार चल रहा है. इस घटना के बाद स्थानीय काफी दहशत में है. उन्होंने वन विभाग से हाथियों के आतंक से मुक्ति दिलाने की मांग की है. ताकि, हाथी अन्य किसी पर हमला न कर पाए.
वन विभाग से गश्त बढ़ाए जाने की मांग: उधर, स्थानीय सभासद मनीष धीमान, सुरेश सैनी और अमित ने बताया कि पहले भी हाथी के हमले की कई घटनाएं हो चुकी हैं. जिसमें कई लोग घायल हो चुके हैं. उन्होंने कहा कि हाथी के हमले की बढ़ती घटनाओं से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है. लोग वन विभाग से गश्त बढ़ाए जाने की मांग की है.
ऐसा नहीं है कि हाथियों के हमले में सिर्फ इंसानों की जान जा रही है या घायल हो रहे हैं. बल्कि, हाथियों की भी मौत हो रही है. हरिद्वार जिले में करीब 40 दिन के भीतर चार हाथियों की मौत हो चुकी है. कहीं बिजली के करंट से तो कहीं संदिग्ध परिस्थितियों में हाथियों की मौत हुई है. हाथी भी लगातार जंगलों से निकलकर आबादी और शहरी क्षेत्रों में प्रवेश कर रहे हैं. जिससे इंसानों के साथ ही उनकी जान भी आफत में आ रही है.
क्यों आबादी वाले इलाकों में घुस रहे हाथी: वहीं, हाथी खेतों में घुसकर फसलों को भी तबाह कर रहे हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि जैसे-जैसे जंगलों में मानवीय हस्तक्षेप बढ़ रहा है, वैसे-वैसे हाथियों का प्राकृतिक आवास सिकुड़ रहा है. नतीजतन हाथी अपने भोजन और सुरक्षा की तलाश में मानव बस्तियों की ओर रुख करने लगे हैं.
