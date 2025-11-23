ETV Bharat / state

डोईवाला में मॉर्निंग वाक पर निकले शख्स को हाथी ने उठाकर पटका, अस्पताल में चल रहा उपचार

डोईवाला: उत्तराखंड में मानव-वन्यजीव संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है. कहीं भालू जान ले रहा है तो कहीं गुलदार लोगों को अपना निवाला बना रहा है. कहीं बाघ का आतंक है तो कहीं पर हाथी इंसानों पर हमला कर उन्हें अस्पताल पहुंचा रहे हैं. जिससे लोग काफी डर हुए हैं. ताजा मामला डोईवाला क्षेत्र का है. जहां हाथी ने एक शख्स पर हमला कर दिया. जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया. जिस पर उसे जौलीग्रांट स्थित हिमालयन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. जहां पर उसका उपचार रहा है.

मॉर्निंग वाक पर निकले शख्स पर हाथी का हमला: जानकारी के मुताबिक, रविवार यानी 23 नवंबर की सुबह ओएनजीसी से रिटायर्ड स्थानीय निवासी मनीराम थापा (उम्र 60 वर्ष) सुबह करीब 7 बजे के आस पास टहलने के लिए सोंग नदी के पुल के पास गए थे. तभी अचानक से एक हाथी का आ गया. जब तक वो कुछ समझ पाते, तब तक हाथी ने उन पर हमला कर दिया. बताया जा रहा है कि हाथी उठाकर भी पटका. जिसमें मनीराम गंभीर रूप से घायल हो गए.

हिमालयन हॉस्पिटल में चल रहा उपचार: वहीं, मॉर्निंग वाक पर निकले अन्य लोगों के शोर मचाने पर हाथी मनीराम को छोड़कर दूर चला गया. इसके बाद लोग आनन-फानन में मनीराम थापा को 108 की मदद से हिमालयन हॉस्पिटल जौलीग्रांट ले गए. जहां पर उनका अभी उपचार चल रहा है. इस घटना के बाद स्थानीय काफी दहशत में है. उन्होंने वन विभाग से हाथियों के आतंक से मुक्ति दिलाने की मांग की है. ताकि, हाथी अन्य किसी पर हमला न कर पाए.