इमरान मसूद के घर पहुंचा जंजीरों में जकड़ा युवक; भगत सिंह पर दिए बयान पर उठाये सवाल, पुलिस ने हिरसात में लिया

सांसद इमरान मसूद ने कहा, मेरे बयान को जानबूझकर तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है. मैंने शहीद-ए-आजम भगत सिंह के बलिदान को नमन किया था.

October 30, 2025 at 5:38 PM IST

सहारनपुर: शहीद-ए-आजम भगत सिंह को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बयान को लेकर सहारनपुर में विवाद जारी है. पिछले कई दिनों से विभिन्न संगठनों के लोग धरना-प्रदर्शन करके विरोध कर रहे हैं.

इमरान मसूद के बयान की निंदा: गुरुवार को जंजीरों में जकड़े शामली निवासी विजय हिंदुस्तानी और उनके साथी अंबाला रोड स्थित सांसद के आवास पर पहुंचे. वहां उन्होंने इमरान मसूद के ब्यान को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया. हाथ में तिरंगा लेकर विजय ने कहा कि हम भगत सिंह का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे. सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने विजय हिन्दुस्तानी को हिरासत में ले लिया.

सफाई देते सांसद इमरान मसूद (Video Credit: ETV Bharat)

शहीद भगत सिंह की तुलना हमास से की थी: कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने शहीद-ए-आजम भगत सिंह की तुलना हमास से की थी. इमरान मसूद के बयान के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया. गुरुवार को शामली निवासी विजय हिन्दुस्तानी इमरान मसूद के आवास पर पहुंचा.

विजय ने खुद को जंजीरों में जकड़ा हुआ था. इमरान मसूद के बयान के बाद पुलिस ने उनके आवास की सुरक्षा बढ़ाई हुई थी. जंजीरों से जकड़े विजय हिंदुस्तानी ने कहा कि वह सांसद से बस यह पूछना चाहते थे कि उन्होंने भगत सिंह की तुलना हमास से क्यों की.

सांसद सार्वजनिक रूप से माफी मांगें: विजय हिंदुस्तानी ने कहा कि सांसद इमरान मसूद ने शहीद भगत सिंह की तुलना आतंकवादी संगठन हमास से की. यह देश के युवाओं के सम्मान पर हमला है. भगत सिंह ने हंसते-गंसते फांसी के फंदे को गले लगा लिया था.

उन्हें एक आतंकवादी संगठन से जोड़ना असहनीय है. विजय हिन्दुस्तानी ने सांसद से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की. साथ ही चेतावनी दी कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो देश भर के युवा सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे.

सांसद इमरान मसूद ने दी सफाई: सांसद इमरान मसूद ने कहा कि उनके बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है. मैंने शहीद-ए-आजम भगत सिंह के बलिदान को नमन किया था. ऐसे व्यक्ति के लिए माफी शब्द बहुत छोटा है. तमाशा करके कोई भगत सिंह नहीं बन सकता. सांसद ने कहा कि उन्होंने भगत सिंह की तुलना किसी संगठन से नहीं की, बल्कि वह फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत की मानवीय नीति पर चर्चा कर रहे थे.

प्रदर्शन कर रहे युवक को हिरासत में लिया गया: शहीद-ए-आजम भगत सिंह हमारे सर का ताज हैं. हमें उन पर गर्व है. बेवजह तमाशा खड़ा किया जा रहा है. सीओ मुनीष चंद्र ने कहा कि गुरुवार सुबह से ही सांसद के आवास पर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी. प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गयी थी. पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे विजय हिंदुस्तानी को हिरासत में ले लिया और पकड़कर थाने ले गई.

