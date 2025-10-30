ETV Bharat / state

इमरान मसूद के घर पहुंचा जंजीरों में जकड़ा युवक; भगत सिंह पर दिए बयान पर उठाये सवाल, पुलिस ने हिरसात में लिया

जंजीरों के साथ विजय हिंदुस्तानी ने किया प्रदर्शन ( Photo Credit: ETV Bharat )

सहारनपुर: शहीद-ए-आजम भगत सिंह को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बयान को लेकर सहारनपुर में विवाद जारी है. पिछले कई दिनों से विभिन्न संगठनों के लोग धरना-प्रदर्शन करके विरोध कर रहे हैं. इमरान मसूद के बयान की निंदा: गुरुवार को जंजीरों में जकड़े शामली निवासी विजय हिंदुस्तानी और उनके साथी अंबाला रोड स्थित सांसद के आवास पर पहुंचे. वहां उन्होंने इमरान मसूद के ब्यान को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया. हाथ में तिरंगा लेकर विजय ने कहा कि हम भगत सिंह का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे. सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने विजय हिन्दुस्तानी को हिरासत में ले लिया. सफाई देते सांसद इमरान मसूद (Video Credit: ETV Bharat) शहीद भगत सिंह की तुलना हमास से की थी: कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने शहीद-ए-आजम भगत सिंह की तुलना हमास से की थी. इमरान मसूद के बयान के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया. गुरुवार को शामली निवासी विजय हिन्दुस्तानी इमरान मसूद के आवास पर पहुंचा. विजय ने खुद को जंजीरों में जकड़ा हुआ था. इमरान मसूद के बयान के बाद पुलिस ने उनके आवास की सुरक्षा बढ़ाई हुई थी. जंजीरों से जकड़े विजय हिंदुस्तानी ने कहा कि वह सांसद से बस यह पूछना चाहते थे कि उन्होंने भगत सिंह की तुलना हमास से क्यों की.