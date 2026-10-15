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भीलवाड़ा में सूदखोरों से परेशान युवक ने की आत्महत्या, 10 लोगों पर केस दर्ज

मृतक युवक और प्रदर्शन करते परिजन ( ETV Bharat Bhilwara )

भीलवाड़ा: शहर के सुभाषनगर थाना इलाके में ब्याज माफिया और भू-माफिया के दबाव से परेशान होकर एक 33 वर्षीय युवक ने बुधवार देर रात आत्महत्या कर ली. भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में गुरुवार को उसके शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया. पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर आत्महत्या के लिए उकसाने सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

सुभाषनगर थाना प्रभारी कैलाश कुमार बिश्नोई ने बताया कि थाना क्षेत्र के शिवाजी मार्ग निवासी 33 वर्षीय दुर्गेश कुमार दरोगा ने बीती रात अपने मकान पर आत्महत्या कर ली. गुरुवार को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया. इस दौरान पोस्टमार्टम रूम के बाहर परिजनों और मृतक के भाई कमलेश कुमार ने प्रदर्शन किया. मृतक के भाई ने पुलिस को दी रिपोर्ट में आरोप लगाया कि उसके भाई ने सूदखोरों की प्रताड़ना से तंग आकर यह कदम उठाया है.