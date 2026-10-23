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बूंदी में पारिवारिक कलह का खूनी अंजाम, छोटे भाई के हमले में बड़े भाई की मौत, आरोपी गिरफ्तार

पुलिस गिरफ्त में आरोपी ( ETV Bharat Bundi )

बूंदी : जिले के केशोरायपाटन थाना क्षेत्र के ईश्वरनगर में बीती रात छोटे भाई के द्वारा अपने बड़े भाई की हत्या करने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. थाना क्षेत्र के ईश्वर नगर में पारिवारिक कलह में छोटे भाई ने बड़े भाई के सिर पर लोहे के पाइप से वार कर दिया था. गंभीर रूप से घायल बड़े भाई को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका. घटना के बाद ही पुलिस ने आरोपी छोटे भाई को डिटेन कर उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया था.