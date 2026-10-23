बूंदी में पारिवारिक कलह का खूनी अंजाम, छोटे भाई के हमले में बड़े भाई की मौत, आरोपी गिरफ्तार
पुलिस ने आरोपी छोटे भाई को बड़े भाई की हत्या मामले में गिरफ्तार कर लिया है.
Published : October 23, 2026 at 10:59 AM IST
बूंदी : जिले के केशोरायपाटन थाना क्षेत्र के ईश्वरनगर में बीती रात छोटे भाई के द्वारा अपने बड़े भाई की हत्या करने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. थाना क्षेत्र के ईश्वर नगर में पारिवारिक कलह में छोटे भाई ने बड़े भाई के सिर पर लोहे के पाइप से वार कर दिया था. गंभीर रूप से घायल बड़े भाई को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका. घटना के बाद ही पुलिस ने आरोपी छोटे भाई को डिटेन कर उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया था.
पारिवारिक कलह से शुरू हुआ विवाद : पुलिस उपाधीक्षक अशोक जोशी ने बताया कि ईश्वर नगर में रहने वाले चेतराम मीणा और उसके छोटे भाई रामहेत मीणा के बीच देर रात पारिवारिक कलह को लेकर कहासुनी हो गई. शुरुआत में दोनों के बीच चल रही बहस देखते ही देखते झगड़े में बदल गई. विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर रामहेत मीणा ने अपने बड़े भाई चेतराम के सिर पर लोहे के पाइप से हमला कर दिया. अचानक हुए हमले में चेतराम गंभीर रूप से घायल हो गया.
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लोहे की क्लिप से किया हमला : एसपी अवनीश कुमार शर्मा ने बताया कि आरोपी ने पुरानी रंजिश को लेकर बड़े भाई की हत्या कर दी थी. आरोप है कि छोटे भाई ने रात के अंधेरे में सो रहे अपने बड़े भाई के सिर पर ट्यूबवेल की लोहे की क्लिप से जानलेवा हमला कर दिया था. गंभीर रूप से घायल बड़े भाई को अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. वारदात के बाद पुलिस ने तेजी दिखाते हुए हत्या के आरोपी छोटे भाई रामहेत मीणा को चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया.
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विवाद ने लिया भयावह रूप : थाना प्रभारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि मृतक चेतराम और उसके छोटे भाई रामहेत मीणा के बीच लंबे समय से पुरानी रंजिश चल रही थी. इसी रंजिश के चलते 23 अक्टूबर की रात करीब 1:30 से 2 बजे के बीच वारदात को अंजाम दिए जाने का आरोप है. मामले में मृतक के परिजन रमेश मीणा निवासी ईश्वरनगर ने पुलिस को रिपोर्ट दी. रिपोर्ट के मुताबिक, रामहेत ने ट्यूबवेल की करीब दो से तीन किलो वजनी लोहे की क्लिप से सोते हुए चेतराम के सिर पर वार किया. हमले में चेतराम के सिर में गंभीर चोट आई. परिजन उसे उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. थाना प्रभारी के मुताबिक, दोनों भाइयों के बीच पहले से विवाद चल रहा था. इसी विवाद ने ऐसा भयावह रूप ले लिया कि मामला हत्या तक पहुंच गया.
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