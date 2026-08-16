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मेरठ : बुजुर्ग ने किराए के घर में फांसी लगाकर दी जान, मकान मालिक ने कहा- किसी से नहीं था विवाद

मकान मालिक का कहना है कि राज कुमार पिछले कुछ समय से मानसिक रूप से परेशान चल रहे थे.

(IANS)
प्रतीकात्मक चित्र ((IANS))
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 16, 2026 at 2:00 PM IST

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मेरठ : कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत खारी कुआं मोहल्ला (पुरानी तहसील) में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक मकान के बाथरूम में 62 वर्षीय बुजुर्ग का शव फंदे से लटका मिला. मृतक की शिनाख्त राज कुमार तोमर (पुत्र स्व. लालू सिंह तोमर) के रूप में हुई है, जो पिछले करीब तीन वर्षों से इस मकान में अपनी पत्नी के साथ किराए पर रह रहे थे. घटना की सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है.

जानकारी के अनुसार, घटना के समय मृतक राज कुमार तोमर घर पर अकेले थे. उनकी पत्नी कंकरखेड़ा स्थित अपनी बेटी के पास गई हुई थीं, जबकि बेटा जिम गया हुआ था. इसी दौरान उन्होंने घर के बाथरूम में केबल के तारों के सहारे फांसी लगा ली. जब बेटा जिम से वापस लौटा और काफी देर तक बाथरूम का दरवाजा नहीं खुला, तब घटना की जानकारी हुई.

मकान मालिक अशोक कुमार ने बताया कि राज कुमार तोमर पिछले 2-3 वर्षों से हमारे यहां किराए पर रह रहे थे. सुबह उनकी पत्नी अपनी बेटी के पास कंकरखेड़ा गई हुई थीं और बेटा जिम गया था. घर पर कोई नहीं था. इसी दौरान उन्होंने फांसी लगा ली. उनके परिवार में पत्नी, दो बेटियां (दोनों शादीशुदा) और एक बेटा है. उनका कोई आपसी विवाद नहीं था, बस वह पिछले कुछ समय से मानसिक रूप से परेशान चल रहे थे.

कोतवाली थाना प्रभारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. स्थानीय निवासियों द्वारा यह बात भी सामने आई है कि इसी मकान में करीब 7 साल पहले भी किसी व्यक्ति ने फांसी लगाई थी. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए पुलिस हर संभावित पहलू और आसपास के लोगों से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो सकेगा.

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