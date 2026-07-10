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गोरखपुर में आर्थिक तंगी और पारिवारिक कलह से तंग शख्स ने लगाई फांसी

गोरखपुर: जिले के खजनी थाना क्षेत्र के छताई गांव में शुक्रवार सुबह एक व्यक्ति नें सुसाइड नोट हाथ में लेकर, पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली. इस दौरान घर में मृतक के भाई और परिवार के अन्य लोग मौजूद थे जब्कि पत्नी मायके में थी. मौत की खबर पूरे गांव में सनसनी फैल गई. ग्रामीणों की सुचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी.

एसएसआई रामदयाल यादव, ग्राम प्रधान के अनुसार, खजनी थाना क्षेत्र के छताई गांव निवासी बृजेश कुमार गौड़ के कमरे का दरवाजा सुबह काफी देर तक नहीं खुला, इसके बाद घर के लोगों ने कई बार दरवाजे को खटखटाया. लेकिन भीतर से कोई आवाज नही आई. ऐसे में परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई. जिसके बाद दरवाजा तोड़ा तो बृजेश का शव फंदे से लटका मिला. बताया जा रहा है कि मृतक पारिवारिक कलह, पत्नी से अनबन और आर्थिक तंगी से लगातार जूझ रहा था. जिसकी वजह से उसने ऐसा खौफनाक कदम उठाया है.



घटना की सूचना मिलते ही खजनी पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. इस दौरान मृतक के हाथ में मिले एक सुसाइड नोट को पुलिस ने महत्वपूर्ण साक्ष्य मानते हुए सुरक्षित रख लिया. हालांकि पुलिस ने सुसाइड नोट के बारे में कोई जानकारी अब तक साझा नहीं की है. जिसके कारण गांव में तरह-तरह की चर्चाएं और कयास लगाए जा रहे हैं.