गोरखपुर में आर्थिक तंगी और पारिवारिक कलह से तंग शख्स ने लगाई फांसी
व्यक्ति नें सुसाइड नोट हाथ में लेकर, पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 10, 2026 at 3:36 PM IST
गोरखपुर: जिले के खजनी थाना क्षेत्र के छताई गांव में शुक्रवार सुबह एक व्यक्ति नें सुसाइड नोट हाथ में लेकर, पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली. इस दौरान घर में मृतक के भाई और परिवार के अन्य लोग मौजूद थे जब्कि पत्नी मायके में थी. मौत की खबर पूरे गांव में सनसनी फैल गई. ग्रामीणों की सुचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी.
एसएसआई रामदयाल यादव, ग्राम प्रधान के अनुसार, खजनी थाना क्षेत्र के छताई गांव निवासी बृजेश कुमार गौड़ के कमरे का दरवाजा सुबह काफी देर तक नहीं खुला, इसके बाद घर के लोगों ने कई बार दरवाजे को खटखटाया. लेकिन भीतर से कोई आवाज नही आई. ऐसे में परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई. जिसके बाद दरवाजा तोड़ा तो बृजेश का शव फंदे से लटका मिला. बताया जा रहा है कि मृतक पारिवारिक कलह, पत्नी से अनबन और आर्थिक तंगी से लगातार जूझ रहा था. जिसकी वजह से उसने ऐसा खौफनाक कदम उठाया है.
घटना की सूचना मिलते ही खजनी पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. इस दौरान मृतक के हाथ में मिले एक सुसाइड नोट को पुलिस ने महत्वपूर्ण साक्ष्य मानते हुए सुरक्षित रख लिया. हालांकि पुलिस ने सुसाइड नोट के बारे में कोई जानकारी अब तक साझा नहीं की है. जिसके कारण गांव में तरह-तरह की चर्चाएं और कयास लगाए जा रहे हैं.
घटना के समय मृतक की पत्नी मायके में थी. पति की मौत की सूचना मिलते ही वह घर पहुंची तो मंजर देखकर बेहोश हो गई. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. बृजेश अपने पीछे दो छोटे बच्चों को छोड़ गया है. वह पांच भाइयों में सबसे छोटा था.
इस संबंध में खजनी थाना के एसएसआई रामदयाल यादव ने बताया कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सुसाइड नोट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि मामला आत्महत्या का है या मौत के पीछे कोई अन्य कारण है. पुलिस आसपास के लोगों और परिजनों से पूछताछ कर मामले की गहन जांच में जुटी हुई है.
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