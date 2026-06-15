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रुद्रपुर में दर्दनाक हादसा: रेलवे ट्रैक पर सोए मजदूर का हाथ ट्रेन से कटा, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती

रेलवे ट्रैक पर सो रहे एक मजदूर का हाथ ट्रेन की चपेट में आने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

Udham Singh Nagar train
प्रतीकात्मक फोटो (Photo-ANI)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 15, 2026 at 7:38 AM IST

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रुद्रपुर: रुद्रपुर में देर रात एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां नशे की हालत में रेलवे ट्रैक के पास बैठे एक मजदूर का हाथ ट्रेन की चपेट में आने से बुरी तरह कट गया. गंभीर रूप से घायल मजदूर को स्थानीय समाजसेवियों और पुलिस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है. घायल की पहचान वृद्ध नंदा दास के रूप में हुई है, जो मूल रूप से पश्चिम बंगाल का निवासी बताया जा रहा है और वर्तमान में रुद्रपुर स्थित त्रिमूर्ति प्लाईवुड कंपनी में कार्यरत है.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, नंदा दास देर रात कथित रूप से नशे की हालत में रेलवे ट्रैक के पास बैठा हुआ था. बताया जा रहा है कि कुछ समय बाद वह वहीं आराम करते-करते सो गया. इसी दौरान उसका एक हाथ रेलवे लाइन पर आ गया. कुछ देर बाद वहां से गुजर रही ट्रेन उसके हाथ के ऊपर से निकल गई, जिससे उसका हाथ बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हादसा इतना भयावह था कि मौके पर काफी मात्रा में खून बह गया और आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई. घटना की सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस और स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची. पुलिस के साथ-साथ क्षेत्र के समाजसेवी हिमांशु बाबा और अन्य स्थानीय लोगों ने भी राहत एवं बचाव कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

घायल मजदूर को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराने के बाद 108 एंबुलेंस सेवा की मदद से नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उसका इलाज जारी है. समाजसेवी हिमांशु बाबा ने बताया कि हादसे में नंदा दास को गंभीर चोटें आई हैं और अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण उसकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई थी. उन्होंने बताया कि जिस ठेकेदार के माध्यम से नंदा दास यहां कार्य करने आया था, उससे संपर्क कर घटना की पूरी जानकारी दे दी गई है. ठेकेदार के भी मौके पर पहुंचने की सूचना प्राप्त हुई है. वहीं समाजसेवी सुशील गाबा ने कहा कि घायल व्यक्ति को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है.

उन्होंने भरोसा दिलाया कि जरूरत पड़ने पर हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी ताकि घायल जल्द स्वस्थ हो सके और उसके परिवार को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े. उधर, रुद्रपुर कोतवाली एसएसआई अनिल जोशी ने बताया कि रेलवे पुलिस संयुक्त रूप से पूरे मामले की जांच कर रही हैं. प्रारंभिक जांच में नशे की स्थिति और लापरवाही को हादसे का संभावित कारण माना जा रहा है. पुलिस अधिकारियों ने आम लोगों से अपील की है कि रेलवे ट्रैक के आसपास विशेष सावधानी बरतें तथा किसी भी परिस्थिति में रेलवे लाइन पर बैठने या सोने जैसी जोखिम भरी गतिविधियों से बचें.

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