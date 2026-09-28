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लापता युवक का कुएं से मिला अधजला शव, 4 महीने पहले हुई थी शादी.. परिजनों का ससुराल पक्ष पर आरोप

नवादा में शव बरामद ( ETV Bharat )

नवादा: बिहार के नवादा जिले के परना डाबर थाना क्षेत्र से सोमवार सुबह एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. सिरदला प्रखंड के भोला कुरहा और कृष्णा नगर के बीच एक कुएं से युवक का अधजला शव बरामद होने से इलाके में हड़कंप मच गया. मृतक की पहचान चंदाबारा गांव निवासी महेंद्र चौहान के पुत्र सोफी कुमार के रूप में हुई है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.