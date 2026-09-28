लापता युवक का कुएं से मिला अधजला शव, 4 महीने पहले हुई थी शादी.. परिजनों का ससुराल पक्ष पर आरोप
नवादा में एक कुएं से युवक का अधजला शव बरामद हुआ है. परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाए गंभीर आरोप. रिपोर्ट- सोनू कुमार
Published : September 28, 2026 at 1:35 PM IST
नवादा: बिहार के नवादा जिले के परना डाबर थाना क्षेत्र से सोमवार सुबह एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. सिरदला प्रखंड के भोला कुरहा और कृष्णा नगर के बीच एक कुएं से युवक का अधजला शव बरामद होने से इलाके में हड़कंप मच गया. मृतक की पहचान चंदाबारा गांव निवासी महेंद्र चौहान के पुत्र सोफी कुमार के रूप में हुई है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.
शादी के बाद चल रहा था विवाद
मृतक के पिता महेंद्र चौहान ने बताया कि चार महीने पहले वैशाख में उनके बेटे की शादी हुई थी. कुछ समय बाद वे अपनी बहू को लाने के लिए उसके मायके बटमहेश गांव गए थे. वहां मायके पक्ष ने बहू को भेजने से इनकार कर दिया और कथित तौर पर धमकी भी दी. महेंद्र चौहान का कहना है कि उन्होंने कागजी प्रक्रिया पूरी करने की बात कही, लेकिन ससुराल पक्ष ने इनकार कर दिया और मारपीट की धमकी दी.
"बहू को लाने के लिए उसके मायके बटमहेश गांव गए थे. वहां ससुराल पक्ष की ओर से बहू को भेजने से इनकार किया गया और धमकी भी दी गई."-महेंद्र चौहान, मृतक के पिता
एक दिन से लापता था युवक
घर लौटने के बाद सोफी कुमार ने न तो खाना खाया और न ही पानी पिया. रविवार सुबह करीब नौ बजे उसने पिता से कहा कि वह घूमकर आ रहा है और घर से निकल गया. दोपहर तीन बजे से परिवार ने फोन करना शुरू किया तो मोबाइल स्विच ऑफ मिला. रात नौ बजे तक कोई जानकारी न मिलने पर परिवार ने सुबह तलाश शुरू की.
खोजबीन के दौरान कुएं में मिला शव
परिजनों ने उन जगहों पर तलाश की जहां सोफी अक्सर जाता था. इसी दौरान एक रिश्तेदार की लड़की ने बताया कि उनके खेत की ओर एक शव पड़ा है. मौके पर पहुंचने पर कुएं में अधजला शव मिला, जिसकी पहचान सोफी कुमार के रूप में हुई.
शव से 200 मीटर दूर बाइक बरामद
शव मिलने वाले स्थान से करीब 200 मीटर की दूरी पर एक बाइक भी बरामद हुई है. बाइक का नंबर प्लेट गायब है और चेसिस नंबर को खरोंचा गया है. पुलिस इस बाइक को भी जांच का हिस्सा बना रही है.
पुलिस बोली- हर एंगल से हो रही जांच
परनाडाबर थाना प्रभारी हरिकांत कुमार ने बताया कि रविवार सुबह सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचकर शव बरामद किया गया. पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है. अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी. शव कैसे कुएं में पहुंचा और मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका पता जांच के बाद ही चलेगा.
"सूचना मिली थी कि एक कुएं में अधजला शव फेंका हुआ है. मौके पर पहुंचकर शव को बरामद किया गया, जिसकी पहचान सोफी कुमार के रूप में हुई है. जांच के बाद पता चलेगा कि मौत किन परिस्थितियों में हुई है."-हरिकांत कुमार, थाना प्रभारी, परनाडाबर
पोस्टमार्टम का इंतजार
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है. शादी के बाद हुए विवाद और युवक की संदिग्ध मौत को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच पूरी होने के बाद ही घटना की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है.
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