बेटी की शादी में बारातियों को गिफ्ट किए 'हेलमेट', सड़क सुरक्षा की दिलाई शपथ, हो रही तारीफ

कुचामनसिटी में एक पिता ने अपनी बेटी की शादी में दूल्हे और बारातियों को हेलमेट गिफ्ट किया. जानिए कारण...

बेटी की शादी में गिफ्ट किया हेलमेट
बेटी की शादी में गिफ्ट किया हेलमेट (ETV Bharat Kuchaman City)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 1, 2025 at 10:23 AM IST

3 Min Read
कुचामनसिटी : शादियों में बारातियों को जानझुवारी यानी गिफ्ट देने की वर्षों पुरानी परंपरा चली आ रही है. इसमें बेटी के पिता या भाई बारात में आए लोगों को गिफ्ट देकर उनका मान सम्मान करते हैं. ऐसी ही एक शादी कुचामन शहर में हुई, जहां बारातियों को हेलमेट देकर उनका स्वागत किया गया. इस पहल को जमकर सराहा जा रहा है.

कुचामनसिटी की पटवारियों की कोठी पदमपुरा रोड निवासी के मनोज बारवाल की बेटी सोनू की शादी रविवार को यश बेड़वाल से संपन्न हुई. शादी तय होते समय ही मनोज कुमार ने वर पक्ष से उपहार में हेलमेट देने की बात तय कर ली थी. इसी के अनुरूप उन्होंने रविवार को वरमाला होने के बाद स्टेज पर पहले तो दूल्हे को हेलमेट दिया और फिर प्रत्येक बाराती को हेलमेट का उपहार दिया.

बारातियों को हेलमेट गिफ्ट (वीडियो ईटीवी भारत कुचामनसिटी)

बारात में शामिल हुए 286 लोगों को उपहार में हेलमेट देने वाले रामकरण कुमावत दुल्हन के दादा ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं की खबरें रोजाना टीवी व अखबारों में पढ़ने ओर देखने को मिलती हैं. अधिकांश सड़क दुर्घटनाओं में मौत का कारण दुपहिया वाहन चालक की लापरवाही या हेलमेट नहीं पहनने के कारण होती है. इसी को देखते हुए उन्होंने सभी बारातियों को हेलमेट उपहार में दिए. उन्होंने सभी को सड़क सुरक्षा की शपथ भी दिलाई. शादी में हुई इस पहल की लोग जमकर तारीफ कर रहे.

संत महाराज ने खुद दिए बारातियों को हेलमेट : बिलासी दास बगीची संत महात्मा भगवान दास महाराज ने कहा कि सड़क सुरक्षा को लेकर जिस तरह से हेलमेट वितरण किया गया, वो काफी सराहनीय रहा. सड़क सुरक्षा को लेकर बारवाल परिवार की ओर से जो हेलमेट वितरण किए गए हैं, उसे काफी सार्थक माना जा सकता है. दुल्हन की बहन हेमलता कुमावत का कहना है कि हमने एक नई शुरुआत की है. आम जनता को इसके लिए जागरूक कर रहे हैं कि उनके परिवार में कोई भी कार्यक्रम हो तो लोगों को हेलमेट का वितरण जरूर करें. इससे हादसों में मरने वालों का आंकड़ा कम हो सकेगा.

शादी में आए मेहमान मुन्नालाल ने बताया कि आज जब शादी में हेलमेट वितरण करते हुए देखा तो लगा कि हेलमेट बहुत जरूरी है. घर पर भी किसी तरह का कार्यक्रम होगा तो हेलमेट जरूर वितरण करेंगे. बारात में आई सरिता ने बताया कि वो खुद हेलमेट नहीं लगाती हैं, लेकिन आज जानझुवारी में हेलमेट प्राप्त किया है. आज से हेलमेट लगाएंगी. साथ ही सभी को हेलमेट लगाने के लिए प्रेरित करेंगी.

