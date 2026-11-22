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जीजा ने 2 सालों को दूल्हा बनने पर पहनाई 1-1 करोड़ की माला

मथुरा में जीजा ने दो सालों को दिया अनोखा तोहफा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मथुरा: अमीरों की शादी और गरीबों की शादी तो आप लोगों ने हजारों देखी होगी, लेकिन मथुरा जनपद के सुरीर क्षेत्र के गांव में एक अनोखी शादी देखने को मिली. यहां जीजा ने अपने दोनों सालों को दूल्हा बनने पर एक-एक करोड़ रुपए की माला पहनाकर सम्मान दिया. यह माला लोगों में आकर्षण का केंद्र बन गई. कई मीटर लंबी देखने के लिए लोगों की कतार लग गई.

जनपद के सुरीर क्षेत्र के गांव नगला फोदा में शनिवार को अनोखी शादी देखने को मिली. जीजा ने अपने 2 सालों के लिए एक-एक करोड़ रुपए की कई मीटर लंबी माला तैयार कराई. घुड़चढ़ी के दौरान माला पहनने के लिए कई मीटर लंबी कतार लगी.