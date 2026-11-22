जीजा ने 2 सालों को दूल्हा बनने पर पहनाई 1-1 करोड़ की माला
एक-एक करोड़ रुपए की दो माला में 200 के नोट और 500 के नोट लगे थे. माला की लंबाई 100 मीटर तक थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 22, 2026 at 12:16 PM IST|
Updated : November 22, 2026 at 12:30 PM IST
मथुरा: अमीरों की शादी और गरीबों की शादी तो आप लोगों ने हजारों देखी होगी, लेकिन मथुरा जनपद के सुरीर क्षेत्र के गांव में एक अनोखी शादी देखने को मिली. यहां जीजा ने अपने दोनों सालों को दूल्हा बनने पर एक-एक करोड़ रुपए की माला पहनाकर सम्मान दिया. यह माला लोगों में आकर्षण का केंद्र बन गई. कई मीटर लंबी देखने के लिए लोगों की कतार लग गई.
जनपद के सुरीर क्षेत्र के गांव नगला फोदा में शनिवार को अनोखी शादी देखने को मिली. जीजा ने अपने 2 सालों के लिए एक-एक करोड़ रुपए की कई मीटर लंबी माला तैयार कराई. घुड़चढ़ी के दौरान माला पहनने के लिए कई मीटर लंबी कतार लगी.
माला भी छोटी-मोटी नहीं पूरे एक-एक करोड़ रुपए की थी. इसमें 200 और 500 के नोट लगाए गए थे. माला देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और आसपास इसकी चर्चा होने लगी.
दरअसल सुरीर नगला फोंदा गांव में राजस्थान का रहने वाला जीजा योगेश कुमार उर्फ भूरा ठाकुर ने अपने दो साले प्रशांत और कपिल की शादी को यादगार बनाने के लिए स्पेशल माला तैयार कराई थी.
एक-एक करोड़ रुपए की दो माला बनवाई, जिसमें 200 के नोट और 500 के नोट लगे थे. माला की लंबाई 100 मीटर तक थी. माला को पकड़ने के लिए दर्जनों लोग लगाए गए थे.
घर की छत के ऊपर दो दूल्हे प्रशांत और कपिल को खड़ा कर दिया गया. दोनों के गले में माला पहनाई गई. इस अनोखी शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
वहीं, दूल्हा बने प्रशांत ने बताया मेरी और मेरे भाई की शादी से पहले मेरे जीजा योगेश कुमार ने कहा कि तुम दोनों की शादी यादगार बना दूंगा. वह ठेकेदारी का काम करते हैं.
इसीलिए उन्होंने एक अनोखा तोहफा हमारे लिए दिया है. इसमें नोटों से बनी हुई माला तैयार कराई. दोनों सालों के लिए शादी के दिन घुड़चढ़ी के दिन अनमेला को पहनाया. हमें बहुत खुशी है.
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