ETV Bharat / state

अंतिम यात्रा की हो रही थी तैयारी अचानक जीवित हुए बुजुर्ग, 1 दिन बाद फिर हो गई मृत्यु

मध्य प्रदेश के इंदौर से मौत का हैरान कर देने वाला, मौत के बाद कुछ पल के लिए फिर जीवित हो उठे थे माखनलाल

Man gets Alive After death
अंतिम यात्रा की हो रही थी तैयारी अचानक जीवित हुए बुजुर्ग (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 8, 2025 at 10:14 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

इंदौर : मरने के बाद फिर जिंदा होना और फिर मौत हो जाने का चौंकाने वाला मामला मध्य प्रदेश के इंदौर से सामने आया है. यहां पंचकुइया क्षेत्र में रहने वाले 70 साल के माखनलाल वेद की एक नहीं बल्कि दो बार मत्यु हुई है, इस घटना को लेकर पूरे शहर में चर्चा है. माखनलाल अपनी मौत के बाद अंतिम संस्कार के तैयारियों के बीच फिर जीवित हो उठे थे.

अंतिम संस्कार से पहले शरीर में आई जान

माखनलाल वेद का 6 नवंबर को दोपहर 1 बजे ब्रेन हेमरेज के बाद निधन हो गया था. अस्पताल में भर्ती होने और दिल की धड़कन बंद होने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था. दुख की घड़ी में परिजन शव को घर ले आए और अंतिम संस्कार की सारी तैयारियां प्रारंभ कर दीं. यहां तक की सोशल मीडिया पर शोक संदेश भी रिश्तेदारों और परिचितों को भेज दिया गया. शाम 4:30 बजे पंचकुइयां मुक्तिधाम पर अंतिम संस्कार होना था, तभी उनके शरीर में जान वापस आ गई.

indore man beats death died again
मृतक माखनलाल वेद की जीवित अवस्था की तस्वीर (Etv Bharat)

डॉक्टर्स ने की फिर जीवित होने की पुष्टि

मृतक के परिचित व कर्मचारी नेता हरीश बोयत ने बताया, '' अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी तभी कुछ ही देर बाद घरवालों को मृतक मलखान के शरीर में हलचल दिखाई दी, जिसे देखकर घर के लोग भी चौंक गए. उन्हें भरोसा नहीं हुआ कि इस तरह कोई बॉडी को नहलाने के दौरान जीवित हो सकता है. इसके बाद परिजनों ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया. डॉक्टर ने फिर से जांच के बाद उन्हें जीवित बताया. यह घर के लोगों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था.''

यह भी पढ़ें-

दो बार मृत्यु के संदेश ने लोगों को चौंकाया

माखनलाल उर्फ मलखान दादा की जीवित होते ही तुरंत सोशल मीडिया पर फिर से मैसेज चलाया गया जिसमें लिखा गया कि भगवान महाकाल की कृपा से मलखान अभी जीवित हैं. लेकिन दूसरे ही दिन फिर खबर आई कि मलखान दादा की फिर से मृत्यु हो गई है. इसके बाद फिर से सभी को अंतिम संस्कार में शामिल होने की सूचना दी गई है. शहर में इस घटना की खासी चर्चा है कि किया व्यक्ति कि दो बार मृत्यु हो सकती है.

TAGGED:

MALKHAN SINGH TWO TIME DEATH
LIFE AFTER DEATH
MAN GETS ALIVE AFTER DEATH
MADHYA PRADESH NEWS
MAN GETS ALIVE AFTER DEATH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सीधी में मां ने 8 वर्षीय बेटे की गला घोंटकर की हत्या, घर से 1 किमी दूर पहाड़ी पर मिला शव

मुरैना में हाईवे पर ताबड़तोड़ फायरिंग, गोलियों से छलनी कर लाश को कार से रौंदा

गुना में विराजमान हैं मंशापूर्ण वक्र गणेश, मोदक का भोग लगाने से मुराद पूरी होने की है मान्यता

रद्दी पेपर पर जानवरों की तरह परोसा गया भोजन, श्योपुर में मध्यान्ह भोजन में गंभीर लापरवाही

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.