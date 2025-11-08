अंतिम यात्रा की हो रही थी तैयारी अचानक जीवित हुए बुजुर्ग, 1 दिन बाद फिर हो गई मृत्यु
मध्य प्रदेश के इंदौर से मौत का हैरान कर देने वाला, मौत के बाद कुछ पल के लिए फिर जीवित हो उठे थे माखनलाल
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 8, 2025 at 10:14 AM IST
इंदौर : मरने के बाद फिर जिंदा होना और फिर मौत हो जाने का चौंकाने वाला मामला मध्य प्रदेश के इंदौर से सामने आया है. यहां पंचकुइया क्षेत्र में रहने वाले 70 साल के माखनलाल वेद की एक नहीं बल्कि दो बार मत्यु हुई है, इस घटना को लेकर पूरे शहर में चर्चा है. माखनलाल अपनी मौत के बाद अंतिम संस्कार के तैयारियों के बीच फिर जीवित हो उठे थे.
अंतिम संस्कार से पहले शरीर में आई जान
माखनलाल वेद का 6 नवंबर को दोपहर 1 बजे ब्रेन हेमरेज के बाद निधन हो गया था. अस्पताल में भर्ती होने और दिल की धड़कन बंद होने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था. दुख की घड़ी में परिजन शव को घर ले आए और अंतिम संस्कार की सारी तैयारियां प्रारंभ कर दीं. यहां तक की सोशल मीडिया पर शोक संदेश भी रिश्तेदारों और परिचितों को भेज दिया गया. शाम 4:30 बजे पंचकुइयां मुक्तिधाम पर अंतिम संस्कार होना था, तभी उनके शरीर में जान वापस आ गई.
डॉक्टर्स ने की फिर जीवित होने की पुष्टि
मृतक के परिचित व कर्मचारी नेता हरीश बोयत ने बताया, '' अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी तभी कुछ ही देर बाद घरवालों को मृतक मलखान के शरीर में हलचल दिखाई दी, जिसे देखकर घर के लोग भी चौंक गए. उन्हें भरोसा नहीं हुआ कि इस तरह कोई बॉडी को नहलाने के दौरान जीवित हो सकता है. इसके बाद परिजनों ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया. डॉक्टर ने फिर से जांच के बाद उन्हें जीवित बताया. यह घर के लोगों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था.''
दो बार मृत्यु के संदेश ने लोगों को चौंकाया
माखनलाल उर्फ मलखान दादा की जीवित होते ही तुरंत सोशल मीडिया पर फिर से मैसेज चलाया गया जिसमें लिखा गया कि भगवान महाकाल की कृपा से मलखान अभी जीवित हैं. लेकिन दूसरे ही दिन फिर खबर आई कि मलखान दादा की फिर से मृत्यु हो गई है. इसके बाद फिर से सभी को अंतिम संस्कार में शामिल होने की सूचना दी गई है. शहर में इस घटना की खासी चर्चा है कि किया व्यक्ति कि दो बार मृत्यु हो सकती है.