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NH-27 पर कहर बना ट्रक का टायर: शादी में जा रहे परिवार की वैन से टकराया, हादसे में एक की मौत

एक्सीडेंट के बाद खड़ी हुई गाड़ी वैन व अन्य लोग ( ETV Bharat Kota )

कोटा/सिरोही: नेशनल हाई वे 27 पर गुरुवार रात भीषण सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई. वे अपने परिवार के साथ वैन में सवार थे. दूसरी लेन में चल रहे एक ट्रक का टायर खुलकर उनकी वैन से टकरा गया, जिससे वैन क्षतिग्रस्त होकर पूरी तरह टूट गई. इस भीषण दुर्घटना में 50 वर्षीय व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई. दूसरी तरफ सिरोही के अनादरा थाना क्षेत्र के एक के बाद एक कर 4 ट्रेलर आपस में टकरा गए. सीमलिया थाना अधिकारी नंद सिंह ने बताया कि दुर्घटना देर रात करीब 11:30 बजे पोलाई के पास हुई. इस दुर्घटना में मूल रूप से यूपी के रहने वाले और वर्तमान में मेहसाणा में रह रहे 50 वर्षीय पप्पू भाई की मौके पर ही मौत हो गई. वे अपने परिवार के साथ गुजरात से उत्तर प्रदेश शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे. मृतक के बेटे मनीष कुशवाहा गाड़ी चला रहे थे. पढ़ें: खाटूश्यामजी जा रहे श्रद्धालुओं को तेज रफ्तार पिकअप ने कुचला, महिला की मौत और दो गंभीर घायल उन्होंने बताया कि वह परिवार के साथ अपने गांव जमरेही, जालौन, यूपी जा रहे थे. वैन में उनकी मां बिरमा देवी और बुआ राजकुमारी भी सवार थीं. वे लोग मेहसाणा में पानी-पुरी का व्यवसाय करते हैं. जालौन में ही 28 जून को उनकी मौसी की बेटी की शादी है, जिसमें शामिल होने के लिए मेहसाणा से गुरुवार दोपहर निकले थे. नेशनल हाईवे 27 से झांसी होकर जाने वाले थे.