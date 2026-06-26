NH-27 पर कहर बना ट्रक का टायर: शादी में जा रहे परिवार की वैन से टकराया, हादसे में एक की मौत
वैन में सवार परिवार गुजरात से यूपी शादी समारोह में शामिल होने जा रहा था कि ट्रक का टायर खुलकर उनकी कार से टकरा गया.
Published : June 26, 2026 at 11:43 AM IST
कोटा/सिरोही: नेशनल हाई वे 27 पर गुरुवार रात भीषण सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई. वे अपने परिवार के साथ वैन में सवार थे. दूसरी लेन में चल रहे एक ट्रक का टायर खुलकर उनकी वैन से टकरा गया, जिससे वैन क्षतिग्रस्त होकर पूरी तरह टूट गई. इस भीषण दुर्घटना में 50 वर्षीय व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई. दूसरी तरफ सिरोही के अनादरा थाना क्षेत्र के एक के बाद एक कर 4 ट्रेलर आपस में टकरा गए.
सीमलिया थाना अधिकारी नंद सिंह ने बताया कि दुर्घटना देर रात करीब 11:30 बजे पोलाई के पास हुई. इस दुर्घटना में मूल रूप से यूपी के रहने वाले और वर्तमान में मेहसाणा में रह रहे 50 वर्षीय पप्पू भाई की मौके पर ही मौत हो गई. वे अपने परिवार के साथ गुजरात से उत्तर प्रदेश शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे. मृतक के बेटे मनीष कुशवाहा गाड़ी चला रहे थे.
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उन्होंने बताया कि वह परिवार के साथ अपने गांव जमरेही, जालौन, यूपी जा रहे थे. वैन में उनकी मां बिरमा देवी और बुआ राजकुमारी भी सवार थीं. वे लोग मेहसाणा में पानी-पुरी का व्यवसाय करते हैं. जालौन में ही 28 जून को उनकी मौसी की बेटी की शादी है, जिसमें शामिल होने के लिए मेहसाणा से गुरुवार दोपहर निकले थे. नेशनल हाईवे 27 से झांसी होकर जाने वाले थे.
कांग्रेस नेता ने दी पुलिस को सूचना: मनीष ने बताया कि गाड़ी ठीक तरीके से चल रही थी, लेकिन सामने की तरफ से एक बड़ा टायर आकर वैन से टकरा गया. इसके बाद वैन अनियंत्रित होकर रेलिंग से टकरा गई. कांग्रेस के देहात जिला अध्यक्ष प्रताप सिंह ने बताया कि वह अपने गांव की तरफ लौट रहे थे, तभी उनके सामने सड़क दुर्घटना हो गई. उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी और परिजनों को भी संभाला. मौके पर ही वैन में सवार पप्पू भाई कुशवाहा की मौत हो गई थी. गाड़ी में रखी पानी-पुरी भी सड़क पर फैल गई थी.सीमलिया थाने के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर शिवराज ने बताया कि शव को एमबीएस अस्पताल में शिफ्ट किया गया है. मृतक के अन्य रिश्तेदारों के आने के बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया करवाई जाएगी.
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एक के बाद एक 4 ट्रेलर टकराए, 5 घायल : सिरोही जिले के अनादरा थाना क्षेत्र के कांडला हाईवे पर शुक्रवार को करोटी टोल नाके से आगे लिलोरा बोर्ड के पास अलग-अलग समयांतराल में हुए सड़क हादसों ने अफरा-तफरी मचा दी. सड़क किनारे पहले से पलटे पड़े एक ट्रेलर के कारण शुरू हुई दुर्घटनाओं की श्रृंखला में एक के बाद एक कुल चार ट्रेलर आपस में टकरा गए.
अनादरा थानाधिकारी कमलेश गहलोत ने बताया की सबसे पहले एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया. इसके बाद मौके से गुजर रहे अन्य ट्रेलर चालक समय रहते वाहन नहीं रोक सके और पलटे ट्रेलर से टकराते गए. अलग-अलग अंतराल में हुई इन भिड़ंतों के चलते हाईवे पर यातायात भी प्रभावित रहा. हादसों में कुल 5 लोग घायल हुए. घायलों में से 3 को अनादरा तथा 2 को रेवदर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है.