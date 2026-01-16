ETV Bharat / state

मुर्शिदाबाद के फेरीवाले ने पलामू में की आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस, खंगाला जा रहा कॉल डिटेल्स

पलामू: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के एक व्यक्ति ने पलामू के विश्रामपुर थाना इलाके में आत्महत्या कर ली. उसकी पहचान अलाउद्दीन शेख के रूप में हुई है. वह फेरीवाला और कबाड़ी का काम करता था, लोगों से वह कबाड़ की सामग्री और बाल लेता था. उसके बदले में वह लोगों को स्टील और मिट्टी के बर्तन देता था. वह विश्रामपुर में पंचमुखी मंदिर के पास एक किराए के मकान में रहता था. गुरुवार को उसका शव उसी घर से बरामद किया गया.

गुरुवार को विश्रामपुर थाने को सूचना मिली कि एक कमरे में एक आदमी का शव पड़ा है. सूचना मिलते ही विश्रामपुर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भेज दिया. पोस्टमार्टम के बाद शव उसके रिश्तेदारों को सौंप दिया गया.

ग्रामीणों की भीड़ (Etv Bharat)

विश्रामपुर थाना प्रभारी ऋषिकेश दुबे ने बताया कि अलाउद्दीन शेख ने आत्महत्या की है. पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है. पुलिस मृतक के मोबाइल का सीडीआर लोकेशन डेटा के साथ-साथ अन्य तकनीकी डिटेल्स की भी जांच कर रही है.