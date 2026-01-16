मुर्शिदाबाद के फेरीवाले ने पलामू में की आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस, खंगाला जा रहा कॉल डिटेल्स
मुर्शिदाबाद के एक व्यक्ति ने पलामू में आत्महत्या कर ली. वह फेरी और कबाड़ का काम करता था.
Published : January 16, 2026 at 3:31 PM IST|
Updated : January 16, 2026 at 3:55 PM IST
पलामू: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के एक व्यक्ति ने पलामू के विश्रामपुर थाना इलाके में आत्महत्या कर ली. उसकी पहचान अलाउद्दीन शेख के रूप में हुई है. वह फेरीवाला और कबाड़ी का काम करता था, लोगों से वह कबाड़ की सामग्री और बाल लेता था. उसके बदले में वह लोगों को स्टील और मिट्टी के बर्तन देता था. वह विश्रामपुर में पंचमुखी मंदिर के पास एक किराए के मकान में रहता था. गुरुवार को उसका शव उसी घर से बरामद किया गया.
गुरुवार को विश्रामपुर थाने को सूचना मिली कि एक कमरे में एक आदमी का शव पड़ा है. सूचना मिलते ही विश्रामपुर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भेज दिया. पोस्टमार्टम के बाद शव उसके रिश्तेदारों को सौंप दिया गया.
विश्रामपुर थाना प्रभारी ऋषिकेश दुबे ने बताया कि अलाउद्दीन शेख ने आत्महत्या की है. पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है. पुलिस मृतक के मोबाइल का सीडीआर लोकेशन डेटा के साथ-साथ अन्य तकनीकी डिटेल्स की भी जांच कर रही है.
थाना प्रभारी ने बताया कि अलाउद्दीन किराए के मकान में रहता था. वह एक महीने बाद कमरे में लौटा था, बीच-बीच में वह आता-जाता रहता था. मृतक के रिश्तेदार भी पांडू इलाके में फेरीवाले का काम करते हैं. घटना की सूचना मिलने पर रिश्तेदार मौके पर पहुंचे. जिन्हें शव सौंपा गया. मृतक छतरपुर इलाके में भी फेरीवाले का काम करता था. वह बुधवार को विश्रामपुर इलाके में आया था.
