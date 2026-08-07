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सस्ते सोने का झांसा दे ठगी: महाराष्ट्र के व्यक्ति से 15 लाख ले थमाए नकली बिस्किट, दो गिरफ्तार, 12 लाख बरामद

बूंदी: सस्ता सोना दिलाने का लालच, पहले असली सोने का छोटा सा टुकड़ा देकर भरोसा कायम करना, फिर लाखों रुपए लेकर नकली सोने के बिस्किट थमा देना. बूंदी के रामनगर में ठगी का ऐसा ही खेल सामने आया है. सदर थाना पुलिस ने महाराष्ट्र के लोगों को सस्ते दाम में सोना देने का झांसा देकर 15 लाख रुपए की ठगी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 12 लाख रुपए बरामद किए हैं. वारदात में इस्तेमाल की गई कार भी जब्त की गई है. पुलिस के अनुसार आरोपी धार्मिक स्थलों पर घूमकर ऐसे लोगों को तलाशते थे, जिन्हें कम कीमत में सोना खरीदने का लालच दिया जा सके.

धार्मिक स्थल में मुलाकात से शुरू हुआ खेल: एसपी अवनीश कुमार शर्मा ने बताया कि मामले में महाराष्ट्र के खैरव, चिकली निवासी ज्ञानेश्वर माली ने सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. फरियादी के अनुसार पिछले साल दिसंबर में वह परिवार के साथ खाटूश्यामजी दर्शन के लिए गया था. इसी दौरान उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई, जिसने अपना नाम गोलू बताया. गोलू ने उसे बताया कि उसके पास विदेशों से आने वाला सोना है, जिसे वह बाजार भाव से काफी कम कीमत पर दे सकता है. बातचीत के बाद दोनों ने मोबाइल नंबरों का आदान-प्रदान किया. कुछ समय बाद गोलू के कहने पर ज्ञानेश्वर अपने तीन दोस्तों के साथ बूंदी के रामनगर पहुंच गया. यहां आरोपी उसे एक मकान पर ले गए. वहां दो अन्य लोग भी मौजूद थे. आरोपियों ने सोने के बिस्किट में से छोटा टुकड़ा काटकर दिया और उसे जांच कराने को कहा.

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असली निकला सैंपल, तो बढ़ गया भरोसा: थाना प्रभारी भंवर सिंह ने बताया कि फरियादी और उसके साथियों ने आरोपियों को 11 हजार रुपए दिए और सोने का टुकड़ा लेकर महाराष्ट्र लौट गए. वहां उसकी जांच कराई गई, तो टुकड़ा असली निकला. यही सैंपल आरोपियों की सबसे बड़ी चाल साबित हुआ. असली सोने का टुकड़ा मिलने के बाद खरीदारों को भरोसा हो गया कि आरोपी वास्तव में सस्ता सोना उपलब्ध करा रहे हैं. इसके बाद उन्होंने करीब 15 लाख रुपए नकद की व्यवस्था की और कार से दोबारा महाराष्ट्र से बूंदी के रामनगर के लिए रवाना हो गए.