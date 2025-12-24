ETV Bharat / state

पत्नी समेत ससुराल वालों पर पति ने लगाया लाखों की ठगी का आरोप, पांच के खिलाफ मुकदमा दर्ज

मध्य प्रदेश के व्यक्ति ने रामनगर निवासी पत्नी समेत ससुराल पक्ष के खिलाफ ठगी का मुकदमा दर्ज कराया.

FRAUD CASE HAS BEEN FILED
पत्नी समेत ससुराल वालों पर पति ने लगाया लाखों की ठगी का आरोप (PHOTO- ETV Bharat)
December 24, 2025

रामनगर: शादी के नाम पर लाखों रुपये की ठगी का एक गंभीर मामला रामनगर क्षेत्र से सामने आया है. मध्य प्रदेश के भोपाल निवासी एक युवक ने अपनी पत्नी और ससुराल पक्ष पर धोखाधड़ी कर करीब 15 लाख रुपये की ठगी करने का आरोप लगाया है. स्थानीय पुलिस द्वारा पहले कार्रवाई न किए जाने पर पीड़ित युवक ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने पांच आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, भोपाल निवासी पीड़ित ने बताया कि 3 मार्च 2024 को उसका विवाह रामनगर में हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार रामनगर की युवती के साथ हुआ. पीड़ित का आरोप है कि विवाह से पहले और बाद में ससुराल पक्ष ने अलग-अलग बहानों से उससे लगातार धनराशि की मांग की.

पीड़ित के अनुसार, शादी से पूर्व जमीन खरीदने के नाम पर उसने अपनी पत्नी के खाते में करीब 6 लाख रुपये ट्रांसफर किए, लेकिन ससुरालियों ने धोखे से उक्त जमीन की रजिस्ट्री उसकी सास के नाम करा दी. इसके अलावा सगाई, शादी और विदाई के दौरान नकद और बैंक ट्रांसफर के माध्यम से लाखों रुपये दिए गए. इसमें सोने-चांदी के गहने, लैपटॉप, मोबाइल फोन, कपड़े और विवाह समारोह का खर्च भी शामिल है.

पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि ससुराल पक्ष ने उससे प्राप्त धनराशि से अपनी दुकान खोली. विवाह के बाद भी उसकी पत्नी को उसके साथ नहीं भेजा गया और वैवाहिक जीवन शुरू नहीं होने दिया गया. जब उसने इसका विरोध किया तो ससुरालियों ने उसे घरेलू हिंसा के झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दी.

पीड़ित का कहना है कि पत्नी, सास, सौतेले ससुर और सालों ने आपसी साजिश के तहत उसे करीब 15 लाख रुपये की आर्थिक क्षति पहुंचाई है. पीड़ित की शिकायत के आधार पर पुलिस ने उसकी पत्नी, सास, सौतेले ससुर और दो साले आकाश आर्या और अमन आर्या सभी निवासी रामनगर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी और 318 के तहत रामनगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया है. रामनगर कोतवाली के एसएसआई यूनुस खान का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज
शादी के नाम पर लाखों की ठगी
HUSBAND ACCUSED HIS WIFE OF FRAUD
YOUNG MAN FROM BHOPAL WAS SCAMMED
FRAUD CASE HAS BEEN FILED

