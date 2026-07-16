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किर्गिस्तान के पिता के लिए तारणहार बनीं बेटियां, सात समंदर पार भारत में मिला जीवनदान

इसके परिणामस्वरूप उन्हें कम दर्द हुआ, छोटे आकार के चीरे लगाने से सर्जरी के बाद कम तकलीफ से गुजरना पड़ा और रिकवरी भी तेजी से हुई. प्रत्येक डोनर सर्जरी करीब पांच घंटे चली जबकि रेसिपिएंट ट्रांसप्लांट सर्जरी को लगभग आठ घंटे में पूरा किया गया. डॉक्टरों ने बताया कि सारे मेडिकल जर्नल और अन्य रिसर्च जर्नल पब मेड आदि में सर्च करने के बाद भी हम इस तरह की सर्जरी का कोई मामला नहीं मिला. इसलिए हम इस नतीजे पर पहुंचे कि यह इस तरह की पहली सर्जरी है.

डॉक्टर ने बताया कि मरीज की लंबाई और वजन के हिसाब से उसको 800 ग्राम के लिवर की जरूरत थी. इसलिए दोनों बेटियों के लिवर का थोड़ा-थोड़ा हिस्सा लेकर 800 ग्राम की जरूरत को पूरा किया गया. किसी एक डोनर से लिवर का 800 ग्राम हिस्सा नहीं ले सकते. डॉक्टर विवेक विज ने दावा किया कि दुनिया में यह अपनी किस्म का पहला मामला है, जिसमें दोनों डोनर्स की लिवर डोनेशन सर्जरी को मिनीमॅली इन्वेसिव लैपरोस्कोपिक तकनीकों की सहायता से किया गया.

नई दिल्ली: दुनिया में पहली बार लैपरोस्कोपिक डुअल-लोब लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट को भारत में सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया है. किर्गिस्तान के 51 वर्षीय मरीज हेपेटाइटिस बी इंफेक्शन के साथ एंड-स्टेज लिवर रोग से पीड़ित थे. नोएडा के एक हॉस्पिटल में लिवर ट्रांसप्लांट एंड हेपाटोबिलियरी साइंसेज के चेयरमैन विवेक विज के नेतृत्व में अस्पताल की मल्टीडिसीप्लीनरी ट्रांसप्लांट टीम द्वारा की गई इस सर्जरी के परिणाम सकारात्मक रहे. सर्जरी के बाद, स्‍वस्‍थ होने पर मरीज को अस्पताल से छुट्टी दी गई. उन्‍हें लिवर देने वाली उनकी दोनों बेटियों की हालत भी ठीक है. इनकी उम्र 20 और 21 वर्ष है.

डॉक्टर विज ने बताया कि मरीज के शरीर से निकाले गए लिवर की बाद में जांच से क्रोनिक हेपेटाइटिस की पुष्टि हुई जो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस डी इंफेक्शन की वजह से हुआ था. मरीज को डीकम्पन्सेटेड क्रोनिक लिवर रोग (लिवर फेलियर की गंभीर स्टेज जिसमें मरीज जॉन्डिस से पीड़ित होता है) की शिकायत के साथ नोएडा के हॉस्पीटल में भर्ती किया गया था. वह जॉन्डिस, रेकरेन्ट एसाइटिस (पेट में अत्यधिक मात्रा में तरल पदार्थ के असामान्य रूप से एकत्र होना), गैस्ट्रोइंस्टेस्टाइनल ब्लीडिंग तथा ऑल्टर्ड कॉन्शसनेस (चेतना में बदलाव) से भी पीड़ित थे.

मरीज की विस्तृत मेडिकल जांच से लिवर फेलियर, पोर्टल हाइपरटेंशन, गंभीर किस्म के थ्रोम्बोसाइटोपीनिया (ऐसी मेडिकल कंडीशन जिसमें खून में प्लेटलेट्स की संख्या असामान्य रूप से कम हो जाती है) तथा खून का थक्का जमने में परेशानी जैसी समस्याओं की भी पुष्टि हुई. मरीज की मेटाबोलिक जरूरतों को देखते हुए सिंगल डोनर ग्राफ्ट अपर्याप्त था, तब ट्रांसप्लांट टीम ने मरीज की दोनों बेटियों द्वारा दिए गए लिवर ग्राफ्ट की मदद से डुअल-लोब लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट करने का फैसला किया.

इसलिए चुनौतीपूर्ण थी यह सर्जरी

ट्रांसप्लांट करने वाले डॉ विवेक विज ने बताया लोब लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांटेशन वास्तव में ट्रांसप्लांट सर्जरी के क्षेत्र में तकनीकी दृष्टि से सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण मानी जाती है और दुनिया में कुछ गिने-चुने केंद्रों पर ही इसे किया जाता है. दोनों डोनर्स के मामले में इसे पूरी तरह से लैपरोस्कोपिक तरीके से करना लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांटेशन की भी प्रमुख उपलब्धि है. इस मिनीमॅली इन्वेसिव तकनीक से मरीज को कम दर्द होता है, रक्तस्राव भी कम होता है और अस्पताल में रुकने तथा रिकवरी के समय में भी कमी आती है और साथ ही डोनर सुरक्षा के सर्वोच्च मानकों का भी पालन सुनिश्चित किया जाता है.

इस उपलब्धि ने उन मरीजों के लिए भी उम्मीद दिखायी है जिन्हें बड़े लिवर ग्राफ्ट वॉल्यूम की आवश्यकता है और साथ ही, यह लिविंग डोनर्स की सुरक्षा तथा रिकवरी में भी सुधार करती है. यह डोनर की सुरक्षा के साथ समझौता किए बगैर सर्जरी के ट्रॉमा को भी कम करती है और इस तरह से हम इस मामले में डोनर्स की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखने के साथ-साथ ऐसे मरीज के लिए जीवनरक्षक प्रत्यारोपण को सफलतापूर्वक अंजाम दे सके जो अन्यथा लिवर रोग के गंभीर होने के साथ-साथ लिवर फेलियर के शिकार बन सकते थे.

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