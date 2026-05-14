'यह बिहार है बाबू'... क्रिकेट टूर्नामेंट जीतते ही दनादन की 3 राउंड फायरिंग
क्रिकेट मैच जीतने के बाद शख्स ने तीन राउंड हर्ष फायरिंग की, केस दर्ज होने के बाद आरोपी फरार बताए जा रहे हैं. पढ़ें खबर
Published : May 14, 2026 at 1:42 PM IST
पटना: यह बिहार है जहां जीत की खुशी पटाखे फोड़ कर नहीं, बल्कि देसी कट्टे से फायरिंग कर मनाई जाती है. ताजा मामला राजधानी के पुनपुन थाना क्षेत्र का है, जहां क्रिकेट मैच जीतने के बाद कानून की धज्जियां उड़ाई गईं. जीत के उत्साह में डूबे एक युवक ने ताबड़तोड़ तीन राउंड हवाई फायरिंग करके पूरे इलाके में सनसनी फैला दी.
नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन: दरअसल, पुनपुन थाना क्षेत्र के जट डुमरी रेलवे स्टेशन से पश्चिम दिशा में एक खेल मैदान स्थित है. इसी मैदान पर बीते शाम एक भव्य नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था. इस ग्रामीण खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए आस-पास के कई गांवों के लोग और दर्शक मैदान पर जुटे हुए थे.
टीमों के बीच मुकाबला: इस बड़े टूर्नामेंट में हबीबपुर, कल्याणपुर, जमालपुर, उदयपुर, बसुहार तथा जट डुमरी गांव की टीमों ने हिस्सा लिया था. सभी गांवों के युवकों के बीच रात में मैच को लेकर भारी उत्साह देखने को मिल रहा था. कड़े मुकाबले के बाद अंततः इस क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मैच में जट डुमरी की टीम विजयी घोषित हुई.
युवक ने की फायरिंग: टीम के जीतते ही जट डुमरी गांव निवासी मिथिलेश भरण यादव के 35 वर्षीय बेटे रवि कुमार ने आपा खो दिया. उसने उत्साहित होकर रात के तकरीबन 9:00 बजे अचानक देसी कट्टा निकाल लिया. इसके बाद उसने सरेआम कानून को ठेंगा दिखाते हुए एक के बाद एक लगातार तीन राउंड हर्ष फायरिंग कर दी.
जान-माल का नुकसान नहीं: क्रिकेट मैदान पर अचानक हुई इस ताबड़तोड़ फायरिंग से वहां मौजूद दर्शकों और खिलाड़ियों में अफरा-तफरी मच गई. हालांकि, इस पूरी हर्ष फायरिंग की घटना में गनीमत यह रही कि किसी भी व्यक्ति की जान-माल का नुकसान नहीं हुआ. लेकिन सरेआम हथियार लहराने की खबर आग की तरह फैल गई.
पुलिस की कार्रवाई: फायरिंग की घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत हरकत में आई और मामले की छानबीन शुरू की. खेल मैदान पर तैनात चौकीदार अखिलेश कुमार ने पूरी घटना की गवाही दी. पुलिस ने तुरंत मुस्तैदी दिखाते हुए चौकीदार के लिखित बयान के आधार पर पुनपुन थाने में नामजद केस दर्ज कर लिया है.
आरोपी हुए फरार: पुलिस द्वारा केस दर्ज किए जाने और कानूनी शिकंजा कसते ही खेल मैदान में हड़कंप मच गया. इस एफआईआर के बाद से ही नामजद मुख्य आरोपी रवि कुमार समेत घटना में शामिल सभी आरोपी अपने घर छोड़कर फरार हैं. पुलिस की टीमें अब फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं.
"डुमरी खेल मैदान में नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, जहां पर कई गांव के लोग खेल में शामिल हुए थे। एक टीम के द्वारा जीत होने पर हर्ष फायरिंग की गई है. इस मामले में चौकीदार के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई है. जल्द ही पिस्तौल की बरामदगी और युवक की गिरफ्तारी होगी."- बेबी कुमारी, थानाध्यक्ष, पुनपुन
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