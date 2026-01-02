ETV Bharat / state

बेटे के नाम पर शख्स से तीन लाख की साइबर ठगी, समय रहते दिखाई सतर्कता तो फेल हुआ ठगों का प्लान

ग्वालियर के रहने वाले संतोष कुमार राठौर के साथ घटित हुई वारादत. उन्होंने मामले की ग्वालियर एसपी से की है शिकायत.

CYBER CRIME CSP Nagendra Sikarwar
शख्स से तीन लाख की साइबर ठगी (सांकेतिक तस्वीर Etv Bharat Graphics)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 2, 2026 at 4:48 PM IST

3 Min Read
ग्वालियर: ग्वालियर में एक बार फिर साइबर ठगों ने एक शख्स को ब्लैकमेल कर ठगी को अंजाम दिया. बेटे को झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर उससे तीन लाख रुपये ऐंठे लेकिन समय रहते पीड़ित की समझदारी और पुलिस की सतर्कता ने साइबर ठगों के मंसूबे काफ़ी हद तक नाकाम कर दिए.

ठगों ने दिया झांसा-बेटा दुष्कर्म केस में फँस गया

असल में घटना ग्वालियर के रहने वाले संतोष कुमार राठौर के साथ घटित हुई. उन्होंने ग्वालियर एसपी से मामले की शिकायत की है. शिकायत में बताया है कि उनके पास व्हाट्सएप पर एक कॉल आई. कॉल करने वाले ने ख़ुद को पुलिस अधिकारी बताया. सामान्य पूछताछ के बाद कहा कि उनका बेटा दुष्कर्म के केस में पकड़ा गया है. अगर उसे बचाना है तो 3 लाख रुपये में सेटलमेंट हो जाएगा.

सीएसपी नागेंद्र सिकरवार (ETV Bharat)

3 लाख ट्रांसफर करने के बाद हुआ शक तो पुलिस में की शिकायत

फ़रियादी के मुताबिक ठग ने बात इस तरीके से की कि संतोष उसके झाँसे में आ गए और घबराहट में उन्होंने 3 लाख रुपये ट्रांसफर भी कर दिए. लेकिन जब बात आगे बढ़ी तो ठग की बातों पर उन्हें शक हुआ. उन्हें समझ आ गया कि उन्हें साइबर ठगी का शिकार बनाया जा रहा है. इसके बाद वे सीधे पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुचे और एसपी से मामले की शिकायत की.

पुलिस ने फ्रीज कराए ढाई लाख रुपये

इस घटना की जानकारी लगते ही साइबर क्राइम पुलिस ने तुरंत तकनीकी विश्लेषण और बैंक ट्रांजेक्शन के ज़रिए जिस बैंक खाते में ठगी की रकम ट्रांसफर की गई उसका पता लगाया. इसके बाद पुलिस ने संबंधित बैंक खातों ट्रांसफर हुए ठगी के 2 लाख 47 हज़ार रुपये फ्रीज़ करा दिए.

मामले की जानकारी देते हुए साइबर क्राइम प्रभारी सीएसपी नागेंद्र सिंह सिकरवार ने बताया कि शुरुआती कार्रवाई में ही पुलिस ने ठगी के करीब ढाई लाख रुपये होल्ड करा दिए हैं. बाकी बची हुई रकम किन बैंक खातों में गए, इसका पता लगाया जा रहा है.

आमजन से अपील- फ्रॉड कॉल्स के झांसे में ना आएं

सीएसपी नागेंद्र सिकरवार का कहना है कि ये पुलिस और फरियादी दोनों की सतर्कता का उदाहरण है जिनकी वजह से इस साइबर ठगी के मामले में सफलता मिली है. साथ ही उनकी आम जन से यह भी अपील है कि जो लोग भी लेनदेन करते हैं उसे वैध तरीके से करें. इस तरह के फ्रॉड कॉल्स पर विश्वास ना करें. पिछले कुछ समय से लोगों को उनके परिवार के किसी सदस्य के गंभीर अपराध में फंसने के नाम पर शिकार बनने के मामले सामने आ रहे हैं. ऐसे में लोग सीधे उनकी बात पर विश्वास ना कर उसे वेरीफाई करें और संभव हो तो पुलिस को भी समय रहते जरूर सूचित करें.

