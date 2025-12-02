ETV Bharat / state

600 मीटर की ऊंचाई से खाई में गिरा शख्स, मामूली चोटों से हुआ घायल, पुलिस ने किया रेस्क्यू

धनोल्टी-मसूरी बाईपास रोड पर एक व्यक्ति गहरी खाई में गिर गया. गजब की बात है कि व्यक्ति को सिर्फ मामूली चोटें आईं.

600 मीटर की ऊंचाई से खाई में गिरा शख्स (PHOTO-ETV Bharat)
मसूरी: धनोल्टी-मसूरी बाईपास रोड पर मंगलवार शाम एक व्यक्ति खरगोश फार्म के पास 600 मीटर गहरी खाई में गिर गया. गनीमत रही कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी व्यक्ति को मामूली चोटें ही आईं. हालांकि, अंधेरा और रास्ता न होने के कारण घायल को रेस्क्यू करने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी. मसूरी पुलिस और स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद घायल को खाई से सुरक्षित बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचा. फिलहाल घायल की हालत स्थिर बताई जा रही है.

घटना की जानकारी देते हुए मसूरी पुलिस ने बताया कि, देर शाम को मसूरी धनोल्टी बाईपास पर खरगोश फार्म के पास एक व्यक्ति गहरी खाई में गिर गया था. सूचना मिलते ही कोतवाली मसूरी से प्रभारी निरीक्षक, वरिष्ठ उपनिरीक्षक और पर्याप्त पुलिस बल तुरंत बचाव उपकरणों के साथ मौके के लिए रवाना हुआ. साथ ही थाना कार्यालय से फायर सर्विस को भी सूचना दी गई.

मौके पर पहुंचने पर पता चला कि एक व्यक्ति करीब 600 मीटर नीचे खाई में गिरा हुआ है. खाई की गहराई और मार्ग की कठिन स्थिति के बावजूद पुलिस टीम ने फायर सर्विस और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू अभियान शुरू किया. अंधेरा बढ़ने और भू-भाग के खतरनाक होने के बावजूद टीम ने बिना समय गंवाए रस्सी और सुरक्षा उपकरणों की मदद से नीचे उतरकर घायल व्यक्ति को सुरक्षित निकाला. रेस्क्यू के बाद घायल को तुरंत 108 एंबुलेंस से उप जिला चिकित्सालय भेजा गया. जहां डाक्टरों द्वारा उसका उपचार किया जा रहा है.

पुलिस ने बताया कि पूछताछ में घायल ने बताया कि वह स्कूटी से मसूरी से धनौल्टी की ओर जा रहा था. खरगोश फार्म के पास उसने स्कूटी खड़ी कर लघुशंका के लिए सड़क किनारे कदम बढ़ाए ही थे कि उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सीधा खाई में जा गिरा. उन्होंने कहा कि घायल व्यक्ति की पहचान नंदू थापा पुत्र स्व. महावीर (48 वर्षीय) निवासी पीली बिल्डिंग, मसूरी के रूप में हुई है. घटना की सूचना घायल के परिजनों को दे दी गई है.

