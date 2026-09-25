धनबाद में एक शख्स की बादाम शेक पीने के बाद बिगड़ी तबीयत, खाद्य विभाग ने डिस्ट्रीब्यूटर और कंपनी को भेजा नोटिस
धनबाद में बादाम शेक पीने से शख्स के बीमार पड़ने पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने मामले की जांच शुरू की है. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : September 25, 2026 at 8:46 PM IST
धनबाद: बादाम शेक पीने के बाद एक शख्स के बीमार पड़ने की शिकायत आई है. कंप्लेंट मिलने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है. शिकायत मिलने के बाद टीम ने उस दुकान का निरीक्षण किया, जहां से बादाम शेक खरीदा गया था. मौके से संबंधित उत्पाद को जब्त कर जांच के लिए सुरक्षित रखा गया है.
होल्ड पर क्रीम मिल्क के उत्पाद
खाद्य सुरक्षा विभाग फूड सेफ्टी ऑफिसर डॉ. राजा कुमार ने क्रीम मिल्क के डिस्ट्रीब्यूटर को भी नोटिस जारी किया है. बाजार में मौजूद संबंधित उत्पादों को रिकॉल करने और डिस्ट्रीब्यूटर के पास उपलब्ध क्रीम मिल्क के उत्पादों को फिलहाल होल्ड पर रखने का निर्देश दिया है. हालांकि, विभाग ने डिस्ट्रीब्यूटर का नाम सार्वजनिक करने से इनकार किया है.
क्रीम मिल्क बनाने वाली कंपनी को नोटिस
इसके साथ ही क्रीम मिल्क बनाने वाली कंपनी को भी नोटिस जारी किया गया है. विभाग ने संबंधित बैच की जांच रिपोर्ट और बैच से जुड़े दूसरे विवरण उपलब्ध कराने को कहा है. कंपनी को अपने स्तर पर भी आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.
उत्पाद का नमूना लेकर मामले की जांच
अधिकारी के मुताबिक, क्रीम मिल्क के अलग-अलग तरह के मिल्क शेक बाजार में उपलब्ध हैं. फिलहाल विभाग की जांच एक खास बैच के बादाम शेक तक सीमित है. इसी बैच के उत्पाद का नमूना लेकर आगे की जांच की जा रही है. लैब रिपोर्ट आने के बाद ही यह साफ हो सकेगा कि उत्पाद में किसी तरह की गड़बड़ी थी या नहीं.
प्रयोगशाला में होगी उत्पाद की गुणवत्ता संबंधी जांच
इधर, खाद्य सुरक्षा विभाग का कहना है कि किसी उत्पाद के पैकेजिंग, लेबलिंग और लाइसेंस से जुड़ी प्रक्रिया पूरी होने मात्र से उसके संबंध में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता. यदि उत्पाद के अंदर गुणवत्ता संबंधी कोई समस्या पाई जाती है, तो उसकी पुष्टि प्रयोगशाला जांच के बाद ही होगी.
जब तक लैब टेस्टिंग की रिपोर्ट नहीं आती, तब तक यह कहना संभव नहीं है कि उत्पाद में क्या गड़बड़ी थी. जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी.
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