रात में एचआरडीए कार्यालय में घुसकर मचाया उत्पात, सुबह सोता मिला, युवक को देखकर चौंके कर्मचारी

हरिद्वार: मायापुर स्थित हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण कार्यालय में एक युवक घुस आया और जमकर उत्पात मचाया. आरोप है कि युवक नशे में था और रात के अंधेरे में कार्यालय में घुसा. जो मंगलवार की सुबह हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के कार्यालय में सोता हुआ पाया गया. नशेड़ी युवक के सोते हुए मिलने से कार्यालय में हड़कंप मच गया. वहीं, कार्यालय में अनजान युवक के घुसने से सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं.

कार्यालय में घुसा युवक, मचाया उत्पात: जानकारी के मुताबिक, हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के कार्यालय में बीते सोमवार की शाम सभी अधिकारी और कर्मचारी काम पूरा करने के बाद घर चले गए. कार्यालय में केवल सुरक्षा कर्मी तैनात थे. अंधेरे का फायदा उठाकर एक युवक कार्यालय के अंदर घुस आया. बताया जा रहा है कि युवक नशे में था और रात के समय हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के कार्यालय में घुसा और जमकर उत्पात मचाया. नशे में युवक ने उत्पात मचाते हुए तोड़फोड़ भी की.

कार्यालय में ही सोता मिला युवक: इतना ही नहीं उसने कार्यालय में लगी कुर्सियों की सीटें तक फाड़ डाली. मंगलवार की सुबह जब कर्मचारी दफ्तर पहुंचे तो नशेड़ी कार्यालय में ही सोता पाया गया. वहीं, अनजान युवक को देख कर्मचारी घबरा गए. इसी बीच कर्मचारियों को देख नशेड़ी युवक फरार हो गया. हालांकि, तत्काल इसकी सूचना दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी युवक की तलाश की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पाया.