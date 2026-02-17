रात में एचआरडीए कार्यालय में घुसकर मचाया उत्पात, सुबह सोता मिला, युवक को देखकर चौंके कर्मचारी
हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के कार्यालय में घुसा युवक, तोड़फोड़ कर वहीं सो गया, सुबह कर्मचारियों को भाग खड़ा हुआ
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : February 17, 2026 at 9:06 PM IST
हरिद्वार: मायापुर स्थित हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण कार्यालय में एक युवक घुस आया और जमकर उत्पात मचाया. आरोप है कि युवक नशे में था और रात के अंधेरे में कार्यालय में घुसा. जो मंगलवार की सुबह हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के कार्यालय में सोता हुआ पाया गया. नशेड़ी युवक के सोते हुए मिलने से कार्यालय में हड़कंप मच गया. वहीं, कार्यालय में अनजान युवक के घुसने से सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं.
कार्यालय में घुसा युवक, मचाया उत्पात: जानकारी के मुताबिक, हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के कार्यालय में बीते सोमवार की शाम सभी अधिकारी और कर्मचारी काम पूरा करने के बाद घर चले गए. कार्यालय में केवल सुरक्षा कर्मी तैनात थे. अंधेरे का फायदा उठाकर एक युवक कार्यालय के अंदर घुस आया. बताया जा रहा है कि युवक नशे में था और रात के समय हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के कार्यालय में घुसा और जमकर उत्पात मचाया. नशे में युवक ने उत्पात मचाते हुए तोड़फोड़ भी की.
कार्यालय में ही सोता मिला युवक: इतना ही नहीं उसने कार्यालय में लगी कुर्सियों की सीटें तक फाड़ डाली. मंगलवार की सुबह जब कर्मचारी दफ्तर पहुंचे तो नशेड़ी कार्यालय में ही सोता पाया गया. वहीं, अनजान युवक को देख कर्मचारी घबरा गए. इसी बीच कर्मचारियों को देख नशेड़ी युवक फरार हो गया. हालांकि, तत्काल इसकी सूचना दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी युवक की तलाश की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पाया.
वहीं, महत्वपूर्व और जिम्मेदार विभाग के कार्यालय में अनजान युवक के घुसने और उत्पात मचाने की घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं. जबकि, प्राधिकरण में होमगार्ड से लेकर निजी सुरक्षा कर्मियों की तैनाती रहती है, जो दिन से लेकर रात तक सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहते हैं. ऐसे में रात के समय किसी नशेड़ी का कार्यालय में और सीधे कार्यालय में घुसकर उत्पात मचाना और फिर वहीं सो जाना, अपने आप में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े करता है.
इतना ही नहीं मायापुर में हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के कार्यालय के अलावा ऊर्जा निगम और हरिद्वार निगम के बड़े दफ्तर भी मौजूद हैं. उससे थोड़ी दूरी पर ही सरकार डामकोठी गेस्ट हाउस है और यहां कई अधिकारियों के आवास भी हैं. कार्यालय से चंद कदम की दूरी पर ही मायापुर चौकी है. वहीं, नगर कोतवाली पुलिस रितेश शाह ने बताया कि आरोपी युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और फटकार लगाने के बाद छोड़ दिया गया.
