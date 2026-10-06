गाजियाबाद में घर में घुसकर युवक पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, जांच शुरू
गाजियाबाद के दबाना गांव में हथियारबंद हमलावरों ने घर में घुसकर युवक पर अचानक फायरिंग कर दी.
Published : October 6, 2026 at 8:58 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद की मोदीनगर के निवाड़ी थाना क्षेत्र के दबाना गांव में उसे वक्त हड़कंप मच गया, जब हथियारबंद हमलावरों ने घर में घुसकर राजू नामक युवक पर अचानक फायरिंग कर दी. गोली लगने से राजू गंभीर रूप से घायल हो गया. हमले के दौरान घायल युवक ने बहादुरी का परिचय देते हुए एक हमलावर को दबोच लिया और उसकी पिस्तौल छीन ली. युवक के विरोध को देख हमलावर मौके से फरार हो गए.
फायरिंग की आवाज सुनते ही आसपास के लोग घरों से बाहर निकले. परिजनों द्वारा घायल राजू को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसका इलाज चल रहा है. घायल युवक के मुताबिक, हमलावर अचानक घर में घुसे और अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी. इसी दौरान दो गोलियां युवक को जा लगी. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हमलावरों की तलाश की जा रही है.
सहायक पुलिस आयुक्त (मोदीनगर) सिद्धार्थ गौतम के मुताबिक 6 अक्टूबर, 2026 को थाना निवाड़ी की सौन्दा चौकी अंतर्गत डबाना गांव से एक सूचना प्राप्त हुई कि गांव में राजू पुत्र धर्मपाल उम्र करीब 38 वर्ष को पेट में गोली लगी है. इस सूचना पर तत्काल थाना निवाड़ी पुलिस की तरफ से फील्ड यूनिट को बुलाते हुए मौके पर पहुंचकर जानकारी की गई और परिजनों के सहयोग से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया. अस्पताल में उनकी स्थिति डॉक्टरों द्वारा अब खतरे से बाहर बताई जा रही है.
एसीपी मोदीनगर ने आगे बताया, मौके पर पहुंचकर पता चला कि रोहित (पुत्र हरपाल) जो चाचा-ताऊ के लड़के हैं आपस में प्लॉट की साफ-सफाई को लेकर कहासुनी होने के बाद यह विवाद हुआ. फिलहाल रोहित मौके से फरार है और वादी पक्ष से तहरीर प्राप्त करके इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है. उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया गया है और आसपास के मैन्युअल इनपुट्स, सीसीटीवी का भी सहारा लिया जा रहा है. मौके पर शांति व्यवस्था पूरी तरह कायम है.
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