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गाजियाबाद में घर में घुसकर युवक पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, जांच शुरू

घर में घुस युवक पर की फायरिंग, जांच शुरू ( ETV Bharat )

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद की मोदीनगर के निवाड़ी थाना क्षेत्र के दबाना गांव में उसे वक्त हड़कंप मच गया, जब हथियारबंद हमलावरों ने घर में घुसकर राजू नामक युवक पर अचानक फायरिंग कर दी. गोली लगने से राजू गंभीर रूप से घायल हो गया. हमले के दौरान घायल युवक ने बहादुरी का परिचय देते हुए एक हमलावर को दबोच लिया और उसकी पिस्तौल छीन ली. युवक के विरोध को देख हमलावर मौके से फरार हो गए.