शादी के नाम पर इमोशनल ब्लैकमेल कर 27 लाख ठगे; गर्लफ्रेंड ने ब्लॉक करने से पहले लिखा- तू गरीब है इसलिए छोड़ दिया

साइबर इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार ने बताया कि एक व्यक्ति से 27 लाख रुपये की ठगी हुई है. मामला दर्ज करके जांच की जा रही है.

Published : November 30, 2025 at 3:01 PM IST

लखनऊ: इंदिरानगर इलाके में एक युवक को शादी संगम प्लेटफॉर्म पर मिली भावना शर्मा नाम की महिला ने ऑनलाइन ट्रेडिंग का झांसा देकर उससे करीब 27 लाख रुपये ऐंठ लिये. ​जब धोखाधड़ी का खुलासा हुआ, तो महिला ने युवक को ब्लॉक करने से पहले लिखा- तू गरीब था, इसलिए छोड़ दिया. पीड़ित युवक की शिकायत पर साइबर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है.

ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनी में कराया निवेश: इंदिरानगर निवासी प्रिंस अभिनव की मुलाकात शादी संगम प्लेटफॉर्म पर भावना शर्मा नाम की महिला से हुई. महिला ने खुद को मुंबई, अंधेरी का निवासी बताया और कहा कि उसके पिता रियल एस्टेट कारोबारी हैं और वह दुबई ट्रिप पर है. वॉट्सऐप चैट, फोटो और बायोडाटा के जरिए विश्वास जीतने के बाद महिला ने प्रिंस को "NFM Capital Markets" नाम की ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनी में रुपये लगाने को कहा.

प्रिंस से 27 लाख रुपये की ठगी: इमोशनल होकर प्रिंस ने उसके बताए खातों में रुपये जमा कराए और एक महीने के भीतर कुल 15,98,506 रुपये का निवेश कर दिया. महिला ने फेडरल बैंक के जरिए फर्जी डिपॉजिट दिखाकर भी प्रिंस का भरोसा कायम रखा. जब प्रिंस ने पैसे निकालने की कोशिश की, तो कस्टमर सर्विस ने उससे 13,47,849 रुपये टैक्स मांगा. महिला के बहकावे में आकर प्रिंस ने मजबूरी में 8,47,849 रुपये और भेज दिए. इस तरह प्रिंस ने कुल 27 लाख रुपये गंवा दिये.

गर्लफ्रेंड ने व्हॉट्सऐप पर किया ब्लॉक: प्रिंस अभिनव को तब फ्रॉड का पता चला, जब उन्होंने गूगल पर कंपनी का नाम सर्च किया. उन्हें हैदराबाद पुलिस की चेतावनी मिली, जिसमें लिखा था कि यह कंपनी पहले भी लोगों से ठगी कर चुकी है. जब प्रिंस ने यह स्क्रीनशॉट कस्टमर सर्विस को भेजा, तो उनका अकाउंट तुरंत ब्लॉक कर दिया गया. जब उन्होंने आरोपी महिला से संपर्क किया, तो उसने बातचीत बंद कर दी. उसने ब्लॉक करने से पहले मैसेज लिखा- तू गरीब था, इसलिए छोड़ दिया.

साइबर थाने में मुकदमा दर्ज: पीड़ित प्रिंस अभिनव की तहरीर पर साइबर इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार ने एफआईआर दर्ज कर ली. इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

