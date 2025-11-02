ETV Bharat / state

बहराइच में मारा गया आदमखोर भेड़िया; आज सुबह ही डेढ़ साल की बच्ची को बनाया था निवाला, शूटरों ने मारी गोली

ड्रोन कैमरे से निगरानी, इलाके की घेराबंदी, अब तक 4 भेड़ियों का हो चुका एनकाउंटर, हमले में 7 लोगों की हो चुकी है मौत.

मारा गया आदमखोर भेड़िया.
मारा गया आदमखोर भेड़िया. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 2, 2025 at 7:01 PM IST

|

Updated : November 2, 2025 at 7:11 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बहराइच : वन विभाग की टीम और शूटरों ने आदमखोर भेड़िए को गोली मार दी. आज तड़के ही एक भेड़िया डेढ़ साल की बच्ची को घर से उठा ले गया था. इसके बाद उसे निवाला बना लिया था. आशंका है कि यह वही भेड़िया है. घटना के बाद ड्रोन कैमरे से निगरानी की गई. इलाके की घेराबंदी भी की गई. इसके कई घंटे बाद टीम को यह सफलता मिली. भेड़ियों के हमले में अब तक 7 लोगों की जान जा चुकी है. वहीं 4 भेड़िए भी मारे जा चुके हैं.

कैसरगंज तहसील के मंझारा तौकली के बभननपुरवा में वन विभाग की टीम को रविवार को बड़ी सफलता मिली. बच्ची को उठा ले जाने के बाद ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी जानकारी दी. इसके बाद गांव में टीम पहुंची. ड्रोन कैमरे से भेड़िए की निगरानी की जा रही थी.

आदमखोर भेड़िए का एनकाउंटर. (Video Credit; ETV Bharat)

घटनास्थल से 4 किमी दूर दिखा था भेड़िया : जिस जगह से भेड़िया बच्ची को उठाकर ले गया था, ग्रामीणों ने वहां से 4 किमी दूर भेड़िए के देखे जाने की जानकारी दी थी. इसके बाद वन विभाग की टीम ने इलाके की घेराबंदी कर दी. डीएफओ डॉ. राम सिंह यादव ने बताया कि भेड़िए की लोकेशन मिलने के बाद टीम और शूटरों ने भेड़िए को गोली मार दी. इससे उसकी मौत हो गई. मारा गया भेड़िया ही बच्ची को निवाला बनाने वाला भेड़िया है, अभी यह स्पष्ट नहीं है. जांच की जा रही है.

हमले में 30 से अधिक लोग हो चुके घायल : कार्रवाई के दौरान एसडीम अखिलेश सिंह, रेंजर ओमकार यादव, शूटर आरिश आदि मौजूद रहे. वहीं भेड़िए के मारे जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है. भेड़ियों के हमले में 9 सितंबर से अब तक 5 मासूमों और एक वृद्ध दंपत्ति समेत 7 लोगों की जान जा चुकी है. 30 से अधिक लोग घायल भी हो चुके हैं.

पहले भी मारे गए थे 3 भेड़िए : वहीं इससे पहले भी वन विभाग की टीम कई आदमखोर भेड़ियों को मार चुकी है. वन विभाग की टीम ने शूटरों को बुलवाकर कुछ दिनों पहले 3 भेड़ियों को गोली मारकर खत्म करा दिया था. इसके बाद आज एक और भेड़िया मारा गया. कुल 4 भेड़िए अब तक मारे जा चुके हैं.

घर से 200 मीटर दूर मिली बच्ची की लाश : कैसरगंज तहसील के कंदौली के गोरछहन पुरवा के ग्राम प्रधान दया राम यादव ने आज सुबह ही वन विभाग को जानकारी दी थी कि भेड़िया में घर में खेल रही राकेश यादव की डेढ़ साल की बेटी सान्वी को उठा ले गया. परिजनों ने भेड़िए का पीछा किया तो वह झाड़ियों में गायब हो गया. एक खेत में खून व मांस के टुकड़े मिले थे. इसके बाद राकेश के घर से 200 मीटर दूर खेत में बच्ची की लाश मिली थी. पिछले साल भी भेड़ियों ने जमकर आतंक मचाया था. इसमें कई लोगों की जान चली गई थी.

यह भी पढ़ें : बहराइच में मासूम को उठा ले गया भेड़िया, पीलीभीत में हाथियों के झुंड ने बुजुर्ग को मार डाला

Last Updated : November 2, 2025 at 7:11 PM IST

TAGGED:

MAN EATING WOLF ENCOUNTER
WOLF ATTACK KILLS 7
READ HOW WOLF KILLED
बहराइच भेड़िया एनकाउंटर
BAHRAICH WOLF TERROR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.