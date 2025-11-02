बहराइच में मारा गया आदमखोर भेड़िया; आज सुबह ही डेढ़ साल की बच्ची को बनाया था निवाला, शूटरों ने मारी गोली
ड्रोन कैमरे से निगरानी, इलाके की घेराबंदी, अब तक 4 भेड़ियों का हो चुका एनकाउंटर, हमले में 7 लोगों की हो चुकी है मौत.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 2, 2025 at 7:01 PM IST|
Updated : November 2, 2025 at 7:11 PM IST
बहराइच : वन विभाग की टीम और शूटरों ने आदमखोर भेड़िए को गोली मार दी. आज तड़के ही एक भेड़िया डेढ़ साल की बच्ची को घर से उठा ले गया था. इसके बाद उसे निवाला बना लिया था. आशंका है कि यह वही भेड़िया है. घटना के बाद ड्रोन कैमरे से निगरानी की गई. इलाके की घेराबंदी भी की गई. इसके कई घंटे बाद टीम को यह सफलता मिली. भेड़ियों के हमले में अब तक 7 लोगों की जान जा चुकी है. वहीं 4 भेड़िए भी मारे जा चुके हैं.
कैसरगंज तहसील के मंझारा तौकली के बभननपुरवा में वन विभाग की टीम को रविवार को बड़ी सफलता मिली. बच्ची को उठा ले जाने के बाद ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी जानकारी दी. इसके बाद गांव में टीम पहुंची. ड्रोन कैमरे से भेड़िए की निगरानी की जा रही थी.
घटनास्थल से 4 किमी दूर दिखा था भेड़िया : जिस जगह से भेड़िया बच्ची को उठाकर ले गया था, ग्रामीणों ने वहां से 4 किमी दूर भेड़िए के देखे जाने की जानकारी दी थी. इसके बाद वन विभाग की टीम ने इलाके की घेराबंदी कर दी. डीएफओ डॉ. राम सिंह यादव ने बताया कि भेड़िए की लोकेशन मिलने के बाद टीम और शूटरों ने भेड़िए को गोली मार दी. इससे उसकी मौत हो गई. मारा गया भेड़िया ही बच्ची को निवाला बनाने वाला भेड़िया है, अभी यह स्पष्ट नहीं है. जांच की जा रही है.
हमले में 30 से अधिक लोग हो चुके घायल : कार्रवाई के दौरान एसडीम अखिलेश सिंह, रेंजर ओमकार यादव, शूटर आरिश आदि मौजूद रहे. वहीं भेड़िए के मारे जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है. भेड़ियों के हमले में 9 सितंबर से अब तक 5 मासूमों और एक वृद्ध दंपत्ति समेत 7 लोगों की जान जा चुकी है. 30 से अधिक लोग घायल भी हो चुके हैं.
पहले भी मारे गए थे 3 भेड़िए : वहीं इससे पहले भी वन विभाग की टीम कई आदमखोर भेड़ियों को मार चुकी है. वन विभाग की टीम ने शूटरों को बुलवाकर कुछ दिनों पहले 3 भेड़ियों को गोली मारकर खत्म करा दिया था. इसके बाद आज एक और भेड़िया मारा गया. कुल 4 भेड़िए अब तक मारे जा चुके हैं.
घर से 200 मीटर दूर मिली बच्ची की लाश : कैसरगंज तहसील के कंदौली के गोरछहन पुरवा के ग्राम प्रधान दया राम यादव ने आज सुबह ही वन विभाग को जानकारी दी थी कि भेड़िया में घर में खेल रही राकेश यादव की डेढ़ साल की बेटी सान्वी को उठा ले गया. परिजनों ने भेड़िए का पीछा किया तो वह झाड़ियों में गायब हो गया. एक खेत में खून व मांस के टुकड़े मिले थे. इसके बाद राकेश के घर से 200 मीटर दूर खेत में बच्ची की लाश मिली थी. पिछले साल भी भेड़ियों ने जमकर आतंक मचाया था. इसमें कई लोगों की जान चली गई थी.
