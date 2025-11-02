ETV Bharat / state

बहराइच में मारा गया आदमखोर भेड़िया; आज सुबह ही डेढ़ साल की बच्ची को बनाया था निवाला, शूटरों ने मारी गोली

मारा गया आदमखोर भेड़िया. ( Photo Credit; ETV Bharat )

बहराइच : वन विभाग की टीम और शूटरों ने आदमखोर भेड़िए को गोली मार दी. आज तड़के ही एक भेड़िया डेढ़ साल की बच्ची को घर से उठा ले गया था. इसके बाद उसे निवाला बना लिया था. आशंका है कि यह वही भेड़िया है. घटना के बाद ड्रोन कैमरे से निगरानी की गई. इलाके की घेराबंदी भी की गई. इसके कई घंटे बाद टीम को यह सफलता मिली. भेड़ियों के हमले में अब तक 7 लोगों की जान जा चुकी है. वहीं 4 भेड़िए भी मारे जा चुके हैं. कैसरगंज तहसील के मंझारा तौकली के बभननपुरवा में वन विभाग की टीम को रविवार को बड़ी सफलता मिली. बच्ची को उठा ले जाने के बाद ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी जानकारी दी. इसके बाद गांव में टीम पहुंची. ड्रोन कैमरे से भेड़िए की निगरानी की जा रही थी. आदमखोर भेड़िए का एनकाउंटर. (Video Credit; ETV Bharat) घटनास्थल से 4 किमी दूर दिखा था भेड़िया : जिस जगह से भेड़िया बच्ची को उठाकर ले गया था, ग्रामीणों ने वहां से 4 किमी दूर भेड़िए के देखे जाने की जानकारी दी थी. इसके बाद वन विभाग की टीम ने इलाके की घेराबंदी कर दी. डीएफओ डॉ. राम सिंह यादव ने बताया कि भेड़िए की लोकेशन मिलने के बाद टीम और शूटरों ने भेड़िए को गोली मार दी. इससे उसकी मौत हो गई. मारा गया भेड़िया ही बच्ची को निवाला बनाने वाला भेड़िया है, अभी यह स्पष्ट नहीं है. जांच की जा रही है.