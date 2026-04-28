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भीमताल के मोरा गांव में आतंक का अंत! पिंजरे में फंसा गुलदार, आदमखोर है या नहीं इसकी जांच होगी

नैनीताल जिले के भीमताल ब्लॉक में गुलदारों ने आतंक मचा रखा है, 15 दिन में दो लोगों को गुलदार शिकार बना चुके हैं

LEOPARD CAGED IN NAINITAL
पकड़ा गया गुलदार (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 28, 2026 at 9:43 AM IST

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नैनीताल: जिले के भीमताल और जौलीकोट क्षेत्र में गुलदार की दहशत बढ़ती जा रही है. बीते 15 दिन में दो लोगों को गुलदार द्वारा शिकार बनाने के बाद से स्थानीय ग्रामीण दहशत में हैं. मंगलवार सुबह वन विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है. वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरे में एक गुलदार भीमताल ब्लॉक के मोरा गांव में कैद हुआ है.

भीमताल में पिंजरे में कैद हुआ गुलदार: भीमताल क्षेत्र में दहशत का कारण बने गुलदार को वन विभाग ने पिंजरे में कैद कर लिया है. गुलदार के पकड़े जाने के बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है. हालांकि वन विभाग अभी यह पुष्टि करने में जुटा है कि पकड़ा गया गुलदार ही आदमखोर है या नहीं.

पिंजरे में बंद गुलदार (Video Courtesy- Forest Department)

मोरा गांव में पकड़ा गया गुलदार: जानकारी के अनुसार, मोरा गांव के पास लगाए गए पिंजरे में देर रात गुलदार फंस गया. पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र में लगातार गुलदार की गतिविधियां बढ़ने के कारण ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ था. खासकर पास के भदयूनी गांव में छह दिन पहले युवक कमल सिंह बिष्ट को गुलदार ने अपना शिकार बना लिया था. जिसके बाद वन विभाग पर गुलदार को पकड़ने का दबाव बढ़ गया था. बताया जा रहा है कि इससे पहले मोरा गांव से सटे सूर्याजाला और ज्योली क्षेत्र में भी दो महिलाओं को गुलदार ने अपना शिकार बनाया था. लगातार हो रही इन घटनाओं के चलते वन विभाग ने मोरा, भदयूनी समेत आसपास के कई गांवों में पिंजरे लगाए थे और गश्त भी बढ़ा दी थी.

पकड़ा गया गुलदार आदमखोर है या नहीं इसकी जांच होगी: वन क्षेत्राधिकारी (रेंजर) नितिन पंत ने बताया कि-

पिंजरे में कैद हुए गुलदार की जांच की जा रही है. अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि यही गुलदार आदमखोर है. विशेषज्ञ टीम द्वारा उसके व्यवहार और अन्य पहलुओं का अध्ययन किया जाएगा, जिसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी.
-नितिन पंत, रेंजर-

वन विभाग ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की: वन विभाग ने एहतियात के तौर पर क्षेत्र में सतर्कता बनाए रखने की अपील की है. साथ ही ग्रामीणों को शाम के समय अकेले जंगल या सुनसान स्थानों पर न जाने और बच्चों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं. विभाग की टीम इलाके में लगातार निगरानी बनाए हुए है और अन्य संभावित गुलदारों को पकड़ने के प्रयास भी जारी हैं.

भीमताल के धारी इलाके से 8 गुलदार पकड़े जा चुके हैं: बताते चलें कि भीमताल ब्लॉक के कई गांवों में हाल के दिनों में गुलदार के हमलों की घटनाएं बढ़ी हैं. इससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है. अब तक भीमताल के धारी क्षेत्र में 8 गुलदार वन विभाग के पिंजरे में कैद हुए हैं. आज जो गुलदार पिंजरे में कैद हुआ है, वह आदमखोर है या नहीं इसकी जांच के लिए अब उसके डीएनए सैंपल भी एकत्र किए जाएंगे.

3 अप्रैल को नेशनल लेवल के खो-खो प्लेयर्स की मां को गुलदार ने मारा था: बताते चलें कि 3 अप्रैल को नैनीताल जिले के भीमताल स्थित सूर्या गांव की महिला हंसी देवी को गुलदार ने शिकार बना लिया था. महिला के दो बेटे खो-खो के नेशनल लेवल के प्लेयर हैं. एक बेटा स्टेट लेवल का खिलाड़ी है.

गुलदार के खौफ से स्कूलों की छुट्टी भी हुई थी: गुलदार के हमलों के कारण भीमताल ब्लॉक में जन-जीवन ठहर सा गया. खतरे को ध्यान में रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने यहां 25 और 27 अप्रैल को स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों की छुट्टी भी घोषित की थी. बच्चों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की सुरक्षा के मद्देनजर अवकाश घोषित किया गया था.
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