कमर्शियल प्रजोक्ट के प्रस्ताव के नाम पर 20 करोड़ 45 लाख की धोखाधड़ी, जानिए पूरा मामला

नागौर : कोतवाली थाना क्षेत्र में करोड़ों की धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है. परिवादी की रिपोर्ट पर दंपती और उसके दो पुत्रों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. इस मामले में नागौर सीआई वेदपाल शिवरान ने बताया कि पीड़ित हर्षवर्धन सिंह ने थाने में उपस्थित होकर शिकायत दर्ज करवाई है. धोखाधड़ी की रकम बहुत बड़ी है, जो चीजे होनी थी वो वास्तव में हुई नहीं तो यह साफ हुआ कि मामले में चिटिंग हुई है.

उन्होंने कहा कि इस मामले में राजेश शाह और उसके परिवार को उपस्थित होने का नोटिस भेजा है. हालांकि, अब तक राजेश शाह ने अपनी उपस्थिति छुपा रखी है और वह पुलिस के सामने नहीं आ रहे हैं. जल्दी ही मामले का पूरा खुलासा कर देंगे. मारपीट की धमकी देने का भी आरोप है. इस मामले की भी जांच की जा रही है. पुलिस के अनुसार सोडाला जयपुर निवासी हर्षवर्धन सिंह ने रिपोर्ट देकर बताया कि अगस्त 2023 में राजेश शाह ने स्वयं को चार्टर्ड अकाउंटेंट बताते हुए नागौर के बीकानेर रोड स्थित भूमि पर बड़े व्यावसायिक प्रोजेक्ट और होटल निर्माण का प्रस्ताव रखा. उसने प्रशासनिक पकड़ और सभी वैधानिक कार्य आसानी से करने का भरोसा दिलाकर उसे निवेश के लिए प्रेरित किया.