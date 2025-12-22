ETV Bharat / state

कमर्शियल प्रजोक्ट के प्रस्ताव के नाम पर 20 करोड़ 45 लाख की धोखाधड़ी, जानिए पूरा मामला

नागौर में व्यावसायिक प्रोजेक्ट और होटल निर्माण के नाम पर 20 करोड़ 45 लाख की ठगी का मामला सामने आया है.

कोतवाली थाना
कोतवाली थाना (ETV Bharat Nagaur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 22, 2025 at 5:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नागौर : कोतवाली थाना क्षेत्र में करोड़ों की धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है. परिवादी की रिपोर्ट पर दंपती और उसके दो पुत्रों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. इस मामले में नागौर सीआई वेदपाल शिवरान ने बताया कि पीड़ित हर्षवर्धन सिंह ने थाने में उपस्थित होकर शिकायत दर्ज करवाई है. धोखाधड़ी की रकम बहुत बड़ी है, जो चीजे होनी थी वो वास्तव में हुई नहीं तो यह साफ हुआ कि मामले में चिटिंग हुई है.

उन्होंने कहा कि इस मामले में राजेश शाह और उसके परिवार को उपस्थित होने का नोटिस भेजा है. हालांकि, अब तक राजेश शाह ने अपनी उपस्थिति छुपा रखी है और वह पुलिस के सामने नहीं आ रहे हैं. जल्दी ही मामले का पूरा खुलासा कर देंगे. मारपीट की धमकी देने का भी आरोप है. इस मामले की भी जांच की जा रही है. पुलिस के अनुसार सोडाला जयपुर निवासी हर्षवर्धन सिंह ने रिपोर्ट देकर बताया कि अगस्त 2023 में राजेश शाह ने स्वयं को चार्टर्ड अकाउंटेंट बताते हुए नागौर के बीकानेर रोड स्थित भूमि पर बड़े व्यावसायिक प्रोजेक्ट और होटल निर्माण का प्रस्ताव रखा. उसने प्रशासनिक पकड़ और सभी वैधानिक कार्य आसानी से करने का भरोसा दिलाकर उसे निवेश के लिए प्रेरित किया.

सीआई वेदपाल शिवरान (ETV Bharat Nagaur)

पढ़ें. फाइनेंस कंपनी में लाखों की धोखाधड़ी का पर्दाफाश, ब्रांच मैनेजर गिरफ्तार

हिस्सेदारी का दावा और 20 करोड़ हो गए साफ : नागौर सीआई वेदपाल शिवरान ने बताया कि इसके लिए एक एलएलपी फर्म का गठन किया गया, जिसमें आरोपी की पत्नी रीना शाह, पुत्र रचित शाह और चर्चिल शाह को साझेदार बताया गया. बाद में उसने कंपनी में हिस्सेदारी देने का दावा किया और सितंबर 2023 से मार्च 2024 तक अलग-अलग किश्तों में कुल 20 करोड़ 45 लाख रुपए फर्म के खाते में जमा करवाए गए. थाने में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार इस राशि से केवल एक भूमि खरीदी गई, जबकि शेष धनराशि का कोई हिसाब नहीं दिया गया न ही परियोजना का कार्य शुरू हुआ. राशि वापसी मांगने पर आरोपियों पर गाली गलौच और जान से मारने की धमकी देने का आरोप है.

TAGGED:

MAN DUPED OVER 20 CRORES
FRAUD IN NAME OF COMMERCIAL PROJECT
नागौर में करोड़ों की धोखाधड़ी
FRAUD IN NAGAUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.