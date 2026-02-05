ETV Bharat / state

सगाई टूटने की समस्या का तंत्र-मंत्र से समाधान करने का झांसा दे ठगे 6 लाख, आरोपी गिरफ्तार

आरोपी ने पहले पीड़ित को सगाई टूटने की समस्या के समाधान का झांसा देकर विश्वास में लिया. बाद में पूजा-पाठ व तंत्र-मंत्र के नाम पर पीड़ित से रुपए मांगना शुरू कर दिया. पीड़ित संदीप ने शुरुआत में आरोपी के खाते में 5 हजार रुपए ट्रांसफर किए. लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ और उसने पीड़ित को डराना शुरू कर दिया. आरोपी ने डराया कि यदि पीड़ित संदीप ने पूरी पूजा नहीं कराई, तो परिवार में किसी की मृत्यु हो सकती है.

तिजारा डीएसपी शिवराज सिंह ने बताया कि पीड़ित संदीप कुमार मौर्य ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसने पोस्टर और विज्ञापनों को देखकर बाबा खान बंगाली के बारे में जानकारी प्राप्त की. पोस्टरों व विज्ञापनों में मनचाही शादी, प्यार में सफलता, दुश्मनों से बचाव और घर में चल रहे तनाव को दूर करने के दावे देखकर वह प्रभावित हुआ और दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क किया.

अलवर: खुशखेड़ा थाना पुलिस ने तंत्र-मंत्र के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान दानिश खान के रूप में हुई, जो बाबा खान बंगाली के नाम से खुद को तांत्रिक बताकर लोगों को अपने जाल में फंसाता था. आरोपी ने उत्तर प्रदेश निवासी संदीप कुमार मौर्य से सगाई टूटने की समस्या के समाधान का झांसा देकर 6 लाख 27 हजार रुपए की ठगी की घटना को अंजाम दिया. पीड़ित थाना क्षेत्र में ही एक एमएनसी कंपनी में नौकरी करता है.

इस डर से वह मानसिक दबाव में आ गया और इसी का फायदा उठाकर आरोपी ने अलग-अलग किस्तों में पीड़ित से करीब 6 लाख 27 हजार रुपए अपने खातों में ट्रांसफर करवा लिए. इतनी राशि देने के बाद भी जब उसकी समस्या का निराकरण नहीं हुआ, तो पीड़ित को उसके साथ ठगी होने का अहसास हुआ. इस पर पीड़ित संदीप ने खुशखेड़ा थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और पैसे ट्रांसफर होने वाले बैंक खातों और बातचीत होने वाले मोबाइल नंबरों से सबूत एकत्र कर आरोपी दानिश खान को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस ने चार मोबाइल फोन बरामद किए: पुलिस ने आरोपी दानिश के कब्जे से चार मोबाइल फोन बरामद कर व्हाट्सएप चैट की जांच की. जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी दानिश पूर्व में कई अन्य लोगों के साथ ऐसी ठगी घटनाओं को अंजाम दे चुका है. जांच में सामने आया कि आरोपी दानिश गूगल से वशीकरण और पूजा-पाठ के वीडियो डाउनलोड कर लोगों को भेजता और उन्हें तांत्रिक क्रिया करने का विश्वास दिलाता. इससे लोग आरोपी के झांसे में आकर लाखों रुपए दे देते.

डेढ़ साल से कर रहा था ठगी का काम: डीएसपी ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह पिछले करीब डेढ़ साल से ठगी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था. वह पहले दिल्ली में करीम खान बंगाली के पास काम करता था, वहीं से उसने ठगी करने का तरीका सीखा. दिल्ली से लौटने के बाद उसने लोगों से ठगी की घटनाओं को अंजाम देना शुरू कर दिया. पुलिस आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है. पुलिस ने आशंका जताई कि पूछताछ में आरोपी की ओर से की गई ठगी की घटनाएं उजागर हो सकती है.