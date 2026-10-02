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हुंडरू तालाब में डूबने से व्यक्ति की मौत, एनडीआरएफ ने निकाला शव

नहाने के दौरान डूबा पलटू लोहरा

एयरपोर्ट के पीछे स्थित बस्ती में रहने वाले पलटू लोहरा शुक्रवार की दोपहर तालाब में नहाने के लिए पहुंचा था. इसी दौरान अधिक गहराई में जाने की वजह से वह डूब गया. स्थानीय लोगों के शोर मचाने के बाद कई लोग वहां जुटे लेकिन कोई भी उसे बाहर नहीं निकाल पाया जिसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई.

अरगोड़ा अंचल सीओ और थाना प्रभारी पहुंचे

घटना की सूचना मिलते ही रांची पुलिस और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और तालाब में उसकी तलाश शुरू की. एनडीआरएफ की टीम ने काफी मशक्कत के बाद तालाब से पलटू के शव को बाहर निकाला गया. घटना की जानकारी मिलने के बाद अरगोड़ा अंचल के सीओ और एयरपोर्ट थाना प्रभारी भी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया है.

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