हुंडरू तालाब में डूबने से व्यक्ति की मौत, एनडीआरएफ ने निकाला शव
रांची के हुंडरू तालाब में नहाने गए एक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 2, 2026 at 6:33 PM IST
रांचीः एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के हुंडरू तालाब में शुक्रवार को डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई. मृतक की पहचान पलटू लोहरा के रूप में हुई है. मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद तालाब से शव को बाहर निकाला.
नहाने के दौरान डूबा पलटू लोहरा
एयरपोर्ट के पीछे स्थित बस्ती में रहने वाले पलटू लोहरा शुक्रवार की दोपहर तालाब में नहाने के लिए पहुंचा था. इसी दौरान अधिक गहराई में जाने की वजह से वह डूब गया. स्थानीय लोगों के शोर मचाने के बाद कई लोग वहां जुटे लेकिन कोई भी उसे बाहर नहीं निकाल पाया जिसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई.
अरगोड़ा अंचल सीओ और थाना प्रभारी पहुंचे
घटना की सूचना मिलते ही रांची पुलिस और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और तालाब में उसकी तलाश शुरू की. एनडीआरएफ की टीम ने काफी मशक्कत के बाद तालाब से पलटू के शव को बाहर निकाला गया. घटना की जानकारी मिलने के बाद अरगोड़ा अंचल के सीओ और एयरपोर्ट थाना प्रभारी भी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया है.
स्थानीय गोताखोर नहीं खोज पाए शवः एयरपोर्ट थाना प्रभारी
एयरपोर्ट थाना प्रभारी पंकज कुमार ने बताया कि शुक्रवार की दोपहर में हुंडरू तालाब में एक व्यक्ति के डूबने की सूचना मिली थी, स्थानिए गोताखोरों ने पहले प्रयास किया लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली. उसके बाद एनडीआरएफ की टीम को मौके पर बुलाया गया, 1 घंटे की मशक्कत के बाद एनडीआरएफ की टीम ने तालाब से शव को बाहर निकाला.
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