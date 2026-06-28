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जिद में चली गई जिंदगी, दोस्तों से लगाई थी जीतने की बाजी, मौत के बाद पसरा मातम

करीब 28 घंटे बाद बॉडी को बाहर निकाला जा सका. दोस्त अब उस वक्त को कोस रहे हैं, जब वो सरोधा डैम पहुंचे थे.

MAN DROWNED IN SARODHA DAM
जिद में चली गई जिंदगी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 28, 2026 at 6:57 AM IST

3 Min Read
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कवर्धा: भोरदमदेव थाना इलाके के सरोधा डैम में दोस्तों के साथ नहाने गए युवक की मौत डूबने से हो गई. पुलिस के मुताबिक शुक्रवार देर शाम युवक अपने दोस्तों के साथ नहाने के लिए डैम पर गया था. करीब 100 मीटर की दूरी पर डैम में तैरने के बाद शुभम पानी में डूब गया. हादसे की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम ने पानी में लापता युवक को खोजने का अभियान शुरू किया. काफी मशक्कत के बाद भी शव शुक्रवार की रात तक नहीं मिला. इसके बाद शनिवार को एक बार फिर से रेसक्यू अभियान शुरू किया गया. करीब 28 घंटे बाद शव को गहरे पानी से बाहर निकालने में एसडीआरएफ टीम को मछुआरों की मदद से सफलता मिली.


तैरने की लगाई थी बाजी

पुलिस के अनुसार शुभम अपने तीन दोस्तों के साथ सरोधा डैम के पीछे स्थित डुबान क्षेत्र में नहाने गया था. दोस्तों ने बताया कि नहाने के दौरान दोस्तों के बीच तैराकी की बाजी लगी. इसी दौरान शुभम डैम के दूसरे किनारे की ओर लगभग 100 मीटर तक आगे निकल गया. कुछ ही देर बाद वह गहरे पानी में समा गया और साथियों की नजरों से ओझल हो गया. दोस्तों ने काफी देर तक अपने स्तर पर तलाश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिलने पर परिजनों और भोरमदेव थाना पुलिस को हादसे की सूचना दी.

MAN DROWNED IN SARODHA DAM
जिद में चली गई जिंदगी (ETV Bharat)


एसडीआरएफ ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन

सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और शुक्रवार शाम से ही रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया गया. जिला सेनानी कार्यालय के सहायक उप निरीक्षक के.के. श्रीवास्तव ने बताया कि पहले दिन 8 सदस्यीय टीम ने देर शाम तक डैम में खोजबीन की. शनिवार को 12 सदस्यीय दल ने सुबह से शाम तक लगातार तलाश अभियान चलाया, लेकिन शाम करीब साढ़े पांच बजे तक भी युवक का कोई पता नहीं चल सका. इसके बाद टीम वापस लौट गई.

शुक्रवार शाम से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया लेकिन हमें सफलता नहीं मिली. अगले दिन हमने फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. इसी दौरान मछुआरों ने बताया कि एक डेड बॉडी पानी गहरे पानी में दिखाई दे रही है. जिसके बाद हमने स्थानीय मछुआरों की मदद से शव को वहां से बाहर निकाला: के.के. श्रीवास्तव, सहायक उप निरीक्षक, जिला सेनानी कार्यालय



शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया

स्थानीय मछुआरों की मदद से शव को बाहर निकाले जाने के बाद उसका पंचनामा किया गया और शव को पीएम के लिए भिजवाया गया. बेटे का शव देखकर परिवार वाले गमजदा हो गए.



बरसात में जलाशयों से दूरी बनाने की अपील

जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो गहरे पानी में नहाने के लिए नहीं उतरे. बारिश के दिनों में नदी नालों का जलस्तर काफी बढ़ जाता है. डैम में भी पानी का स्तर बढ़ने से डूबने का खतरा रहता है. जिला प्रशासन ने कहा कि प्रतिबंधित क्षेत्र में जाकर नहाना खतरनाक साबित हो सकता है.

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